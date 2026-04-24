Шофьори с отнети книжки за алкохол и дрога ще се явяват на нов изпит

Всички шофьори, на които книжките са временно отнети заради употреба на алкохол и наркотици, задължително ще се явяват на нов изпит, преди те да им бъдат върнати. Това става ясно от промени в наредбата за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС и реда за провеждане на проверочните изпити. Промените са пуснати за обсъждане в правителствения портал за обществени консултации, заедно с инструкцията за организиране и провеждане на изпитите.
 

През последните няколко години хората, на които временно са отнети книжките заради употреба на алкохол и наркотици, са вече хиляди. С измененията се цели да се засили превантивният ефект и да се гарантира, че преди да им върнат книжките, шофьорите притежават необходимите и актуални знания по правилата за движение по пътищата.

 

Правят се и други промени при изпитите за шофьори. Прецизира се разпоредбата кога се прекратява практически изпит, като изчерпателно се изброят хипотезите: при повторна намеса на комисията; когато действията на кандидата са опасни за другите участници в движението; при допускане на ПТП по вина на кандидата или по изрично негово желание да преустанови изпита.

 

Предложената промяна цели прекратяването на изпита поради пътнотранспортно произшествие да се прилага само в случаите, когато то е настъпило по вина на кандидата. Сега действащата уредба налага оценка "Неиздържал" дори при инциденти, причинени от други участници в движението, което поставя кандидатите в неравностойно положение спрямо другите кандидати, които са положили изпита си в нормална пътна обстановка.

 

Друга цел на предложението е да се регламентира възможност за прекратяване на изпита по изрично желание на кандидата (вследствие на силен стрес, емоционално състояние или здравословни причини). Това отговаря на констатираните в практиката на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" случаи, в които председателите на изпитните комисии нямат нормативно основание да прекратят изпит на кандидат, който не е в състояние да продължи изпита до изтичане на регламентираното време.

 

По-евтини електроуреди, готвят намаление на екотаксите 0| 205 | По-евтини електроуреди, готвят намаление на екотаксите

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15354 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9385 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8809 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7434 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6472 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5922 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5717 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5158 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
