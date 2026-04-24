През последните няколко години хората, на които временно са отнети книжките заради употреба на алкохол и наркотици, са вече хиляди. С измененията се цели да се засили превантивният ефект и да се гарантира, че преди да им върнат книжките, шофьорите притежават необходимите и актуални знания по правилата за движение по пътищата.

Правят се и други промени при изпитите за шофьори. Прецизира се разпоредбата кога се прекратява практически изпит, като изчерпателно се изброят хипотезите: при повторна намеса на комисията; когато действията на кандидата са опасни за другите участници в движението; при допускане на ПТП по вина на кандидата или по изрично негово желание да преустанови изпита.

Предложената промяна цели прекратяването на изпита поради пътнотранспортно произшествие да се прилага само в случаите, когато то е настъпило по вина на кандидата. Сега действащата уредба налага оценка "Неиздържал" дори при инциденти, причинени от други участници в движението, което поставя кандидатите в неравностойно положение спрямо другите кандидати, които са положили изпита си в нормална пътна обстановка.

Друга цел на предложението е да се регламентира възможност за прекратяване на изпита по изрично желание на кандидата (вследствие на силен стрес, емоционално състояние или здравословни причини). Това отговаря на констатираните в практиката на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" случаи, в които председателите на изпитните комисии нямат нормативно основание да прекратят изпит на кандидат, който не е в състояние да продължи изпита до изтичане на регламентираното време.