От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават, че явленията ще продължат до полунощ. Ще духа до умерен северозападен вятър, а в Източна България – югоизточен.

Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, а в София – около 26°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността следобед. Валежите ще бъдат малко вероятни. Температурите ще достигнат между 23° и 26°, а морската вода ще е 20°-21°.

В планините следобед също ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. По-интензивни се очаква да бъдат в района на Централен Балкан и Родопите, където има условия и за градушки.

Според прогнозата на НИМХ неустойчивото време ще се задържи и през неделя и понеделник. Следобедните часове отново ще носят условия за гръмотевични бури, проливни валежи и градушки в различни райони на страната.