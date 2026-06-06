От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават, че явленията ще продължат до полунощ. Ще духа до умерен северозападен вятър, а в Източна България – югоизточен.
Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, а в София – около 26°.
По Черноморието ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността следобед. Валежите ще бъдат малко вероятни. Температурите ще достигнат между 23° и 26°, а морската вода ще е 20°-21°.
В планините следобед също ще има гръмотевични бури и краткотрайни валежи. По-интензивни се очаква да бъдат в района на Централен Балкан и Родопите, където има условия и за градушки.
Според прогнозата на НИМХ неустойчивото време ще се задържи и през неделя и понеделник. Следобедните часове отново ще носят условия за гръмотевични бури, проливни валежи и градушки в различни райони на страната.
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Коментари 1
Отсега треперя! С тия прогнози ще ме психясат. Не може ли малко по нежно. Например вместо бури умерено силен вятър.
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