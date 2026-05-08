1| 2199 | НОВИНИ
Служебното правителство предава властта на кабинета „Радев“ днес
За днес е предвидена церемония по приемственост в изпълнителната власт. Правителството, което е 107-о в историята на България ще поеме правомощията си.
След 78 дни управление, служебният кабинет на Андрей Гюров символично ще предаде властта на редовния кабинет с премиер Румен Радев. В церемонията по приемственост ще говори и новият министър-председател.
Лидерът на „Прогресивна България“ ще очертае приоритети и намерения. Част от най-неотложните бяха споделени вчера при връчването на мандата в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 .
Днес на „Дондуков“ 1, в Гранитната зала, тържествената церемония по приемственост по традиция ще започне с химните на Република България и на Европейският съюз.
