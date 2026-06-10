От дружеството заявяват, че трябва да бъде намерено законно и справедливо решение, което да не накърнява правата на хората, придобили имотите си добросъвестно и въз основа на официални документи.

В петицията собствениците настояват държавата да гарантира защита на хората, закупили жилищата си законно, както и да предотврати сценарий, при който стотици семейства могат да останат без дом и без вложените средства. Те подчертават, че гражданите не бива да понасят последствията от евентуални административни пропуски или институционални грешки.

Според организаторите сред засегнатите има както български граждани, така и собственици от други държави от Европейския съюз, включително Германия, Франция, Румъния и Португалия, както и граждани на Украйна, Израел, Казахстан и други страни. Част от тях са закупили имотите си чрез банково финансиране, а за много семейства жилищата представляват основно или единствено място за живеене.

От Корпорация КУБ посочват, че зад казуса стоят реални човешки съдби – семейства с деца, кредити и дългосрочни житейски планове. Компанията заявява, че продължава да съдейства на компетентните институции и предоставя необходимите документи по текущите проверки.

Случаят придоби ново развитие след мащабна проверка на няколко държавни институции, която установи сериозни нарушения на екологичното и водното законодателство в комплекса. Според констатациите обектът е бил снабдяван с вода чрез два нерегламентирани подземни водоизточника. В резултат властите разпоредиха спиране на помпите и запечатване на сондажите, като предстои налагане на санкции по Закона за водите и проверка от Районната прокуратура във Варна.

От „ВиК – Варна“ съобщиха, че комплексът никога не е подавал заявление за проектиране или изграждане на водоснабдителна инфраструктура и не е бил присъединяван към водопреносната мрежа. Междувременно остава открит и въпросът за законността на сградите, като от Министерството на регионалното развитие посочват, че евентуалното им премахване е в правомощията на общината.