Вторник, 12 Май 2026, 09:03
Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец: Честваме безкористната помощ

Редактор: Ивайло Александров
На 8 май, светът почита милионите доброволци и служители, които стоят на първа линия в борбата с човешкото страдание. Световният ден на Червения кръст и Червения полумесец е символ на надеждата, която не познава граници, религии или политически пристрастия.
 

Изборът на 8 май за ден за честване не е случаен. Това е рожденият ден на Анри Дюнан – швейцарският бизнесмен, чийто живот се преобръща след битката при Солферино през 1859 г. Ужасен от гледката на хиляди ранени войници, оставени да умрат без грижа, Дюнан организира местното население да помага на всички, независимо от това на коя страна са се сражавали.

 

Неговата книга „Спомен от Солферино“ полага основите на Международния комитет на Червения кръст, основан през 1863 г. и на женевските конвенции, които и до днес пазят хуманитарните принципи по време на война.

 

„Всички сме братя“ (Siamo tutti fratelli) – това е възгласът на жените от Кастильоне, които заедно с Дюнан помагали на ранените, превърнал се в негласен девиз на движението.

 

Идеята за ежегоден ден на Червения кръст се ражда след Първата световна война, но официалното му честване започва на 8 май 1948 г. Първоначално празникът се нарича „Международен ден на Червения кръст“, а през 1984 г. името му е променено, за да включи и „Червения полумесец“, отразявайки многообразието на глобалната мрежа.

 

5 интересни факта, свързани с Деня на Червения кръст и Червения полумесец:

 

Първият Нобелов лауреат е Анри Дюнан. Той е първият в историята носител на Нобелова награда за мир през 1901 г.

 

Червеният кръст върху бял фон не е религиозен символ. Това е огледален образ на швейцарското знаме (бял кръст на червен фон) в чест на родината на движението.

 

Освен Кръста и Полумесеца, съществува и трета емблема – Червен кристал, въведена през 2005 г. за държави, които предпочитат неутрален символ.

 

Движението включва над 16 милиона доброволци в 192 национални дружества по целия свят и е най-голямата международна мрежа.

 

Българският Червен кръст (БЧК) е основан веднага след Освобождението (1878 г.) и е една от най-старите хуманитарни организации в страната ни.

