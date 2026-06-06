Починалият е пътувал в един от двата автомобила, участвали в катастрофата. Данните бяха потвърдени от заместник-кмета на София по транспорта Виктор Чаушев, който се позова на информация от „Пътна полиция“.

Разследването работи по версията, че двамата водачи са организирали нерегламентирано състезание на пътя. Очаква се Софийската градска прокуратура да удължи задържането им до 72 часа и да поиска постоянен арест.

От всички пътували в автомобилите са взети кръвни проби и ДНК материал. В едната кола са се возили двама братя, а в другата – трима мъже.

При инцидента пострадаха и седемгодишно дете и две 15-годишни момчета. Те са с леки наранявания. Част от останалите ранени обаче продължават да са в тежко състояние.

От „Пирогов“ съобщиха, че четирима пострадали са потърсили помощ в болницата. Детето е прегледано и изписано, а трима млади мъже остават за лечение.

Лечението продължава и за тримата пострадали, настанени във Военномедицинската академия. Междувременно трима пациенти, приети в болница ИСУЛ, сред които и шофьорът на автобуса, са били изписани.

Според заместник-кмета Виктор Чаушев подобни тежки инциденти поставят въпроса за контрола по пътищата. По думите му за район Кремиковци отговаря само един полицейски патрул, което според него е недостатъчно за ефективна превенция.