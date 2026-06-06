Атаката е станала западно от окупирания от Русия Севастопол на Кримския полуостров. Турските власти не посочват кой е отговорен за нападението.
Петима пострадали членове на екипажа са били спасени от намиращия се наблизо риболовен кораб „Бурак Кая“. Един от моряците обаче е починал по време на транспортирането към Турция.
Кораб на турската брегова охрана с медицински екип е прехванал спасителния съд на около 115 морски мили северно от пристанището Инеболу на турското Черноморие. Ранените са били качени на борда и транспортирани за лечение.
След около 15 часа плаване пострадалите са били откарани в болница в град Кастамону.
Обстоятелствата около атаката се изясняват.
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Коментари 9
Поредната държава от НАТО като Турция, която е нападната от Умрайна. Но жабата-редактор на укро фрог нюз, няма смелост и глас да изкряка: УКРАИНСКИ дрон! Жабата-редакторче на фрог няма смелост, доблест и журналистическа правдива чест да изкряка това, защото е сварена по украински жаба.
Който краде от Украйна го потапят и така трябва да бъде.
ЕвроЦенител: Потърси медицинска помощ.
Zеления тъпанар по всякакъв начин се опитва да въвлече и натовски страни във войната, ама не му се получава нещо.
Z-то е запазена свастика на ZуZету, копейка безмозъчна.
Anti, Също като някои нацистки части. Some Nazi German military units widely used a specific visual variant of the Wolfsangel (a historical European hunting symbol) shaped exactly like the letter "Z" or a stylized "" with an intersecting bar. The Nazis appropriated this Z-like symbol for several military organizations: 1) 2nd SS Panzer Division "Das Reich": This prominent Waffen-SS division used a Z-like variant of the Wolfsangel as its divisional insignia. 2) 34th SS Volunteer Grenadier Division "Landstorm Nederland": This unit, composed of Dutch volunteers, used a mirrored Z-shape as its tactical marking. 3) "Werwolf" Guerrilla Organization: A Nazi partisan resistance movement formed at the end of the war used this Z-like symbol. The Z-shaped symbol used by Nazi divisions is frequently compared to the "Z" marking utilized by Russian military forces in Ukraine. То и речите на Путлер доста наподобяват речите на Х.
Zагубеняка Джери.
Другарят генерал Радев каза, че Крим е руски, откъдето следва, че корабът е потопен от руската отбрана. Ясно е и без разследване, но не бива да се признава открито?
Чува се народната песен "Троловете замълчаха". Иначе трябва да опровергаят любимия генерал относно Крим. Град Севастопол от 2014 г. бе заграбен от Путин. Турците са ловили край този град, главно пристанище на московския военен флот.
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