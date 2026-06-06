Атаката е станала западно от окупирания от Русия Севастопол на Кримския полуостров. Турските власти не посочват кой е отговорен за нападението.



Петима пострадали членове на екипажа са били спасени от намиращия се наблизо риболовен кораб „Бурак Кая“. Един от моряците обаче е починал по време на транспортирането към Турция.

Кораб на турската брегова охрана с медицински екип е прехванал спасителния съд на около 115 морски мили северно от пристанището Инеболу на турското Черноморие. Ранените са били качени на борда и транспортирани за лечение.

След около 15 часа плаване пострадалите са били откарани в болница в град Кастамону.

Обстоятелствата около атаката се изясняват.