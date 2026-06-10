„Тези събития показаха как технологичният напредък – като дронове и много по-евтини прецизни ракети – е изравнил условията между малките държави и великите сили, които харчат стотици милиарди долари за своите армии“, отбелязва изданието.



„Типът война, с който сме свикнали, типът война, който Русия планира в Украйна – нахлуване и окупация на страната – вече е немислим. Войните продължават, докато една нация има устойчивостта и волята да се съпротивлява. Завладяването на държава, когато нейните граждани са готови да се бият, е невъзможно, дори при значително превъзходство във войските, какъвто беше случаят между Русия и Украйна“, отбеляза италианският министър на отбраната Гуидо Крозето.

Началникът на отбраната на Холандия Оно Айхелсхайм също подчертава, че смяната на режима в съвременния свят вече не може да се постигне само със силата на оръжието.

„Почти невъзможно е да се завладеят такива страни, използвайки всички налични средства, независимо дали става въпрос за САЩ срещу Иран или Русия срещу Украйна. И ако не успеете през първите две седмици, ще се окажете в патова ситуация, от която е много трудно да се излезе. Ако искате да постигнете нещо, трябва да го постигнете много, много бързо“, каза той.



„Преди войната в Украйна се смяташе, че Русия има втората най-силна армия в света. Сега и най-силната, и втората по сила армия участват във войни, и тези войни не вървят толкова гладко“, каза полковникът в оставка Джоу Бо.

Според него, основният извод за Китай трябва да бъде да покани руски експерти да споделят своя опит в съвременната война с помощта на дронове.

„Китай е най-големият производител на дронове, но ние не знаем как да ги използваме за военни цели. Само държави, които са използвали дронове на бойното поле, могат да ни кажат колко ефективни са те всъщност“, добави той.

Същевременно, отбелязва сингапурският учен Билахари Каусикан, за разлика от Украйна, Тайван може да не притежава воля за съпротива, тъй като Китай все повече подкопава решимостта на населението да се противопостави на евентуална бъдеща военна операция.

„Казвам на тайванските си приятели, че сте си научили грешен урок от Украйна“, каза Каусикан. „Урокът не е, че демокрациите помагат на други демокрации. Урокът е, че украинците са си помогнали сами и след това други хора са били готови да им помогнат.“