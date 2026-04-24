Петък, 24 Април 2026, 14:40
ВКС потвърди: Държавата отнема активи за 227 хил. лв. по дело на КОНПИ

Редактор: Frognews
КОНПИ постигна окончателен успех по дело за отнемане на имущество на стойност над 116 000 евро (227 000 лв.) след решение на ВКС на 17 април, съобщиха от пресцентъра на комисията.
 

Производството е образувано след уведомление от Окръжна прокуратура – Благоевград за досъдебно производство срещу К.Н., известен с прякора „Ейпъл“, за престъпление, свързано с държане с цел разпространение на високорискови наркотични вещества в особено големи размери: Решението на окръжния съд е потвърдено и от следващите две инстанции, като е постановено отнемане в полза на държавата на два апартамента в Сандански, лек автомобил, парични средства, включително равностойността на продадено моторно превозно средство, три автомобила, собственост на проверяваното лице, както и парични суми, внесени по банкови сметки.

 

Припомняме, че на 28 януари парламентът прие окончателно на второ четене законопроекта за изменение на Закона за Сметната палата, с който се закрива Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и функциите ѝ се прехвърлят на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) на МВР и на Сметната палата.

