ВСС решава кой временно ще оглави Националното следствие

Редактор: Frognews

Кой ще оглави временно Националната следствена служба след оставката на Борислав Сарафов? Този въпрос отново е на дневен ред в Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Точката беше отложена от миналата седмица, тъй като двамата заместник-директори – Ивелина Христова и Илиян Танчев, не бяха отговорили дали са съгласни да поемат временното ръководство на следствието.