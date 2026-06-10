Правосъдният министър е категоричен, че Сарафов трябва да напусне съдебната система
Освен това, кадровиците дадоха срок на изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова да реши дали да предложи кандидат за временен директор. Стефанова има такова правомощие, тъй като шефът на Националното следствие е и заместник-главен прокурор по разследването.
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