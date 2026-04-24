Петък, 24 Април 2026, 17:26
Започва поетапно спиране на отоплението в София

Поради затопляне на времето и запазване на тенденцията за високи среднодневни температури, "Топлофикация София" започва поетапно спиране на отоплението от 27 април 2026 г.
 

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология се очаква до края на следващата седмица температурите да се повишават и да се доближат до климатичната норма.


Живущите в сгради-етажна собственост, които желаят продължаване на отоплителния сезон, могат да подадат заявление за това, като то трябва да е придружено с решение на Общо събрание. Стопански сгради, детски градини, училища и болници също могат да заявят продължаване на отоплителния сезон.

 

Всички фирми за дялово разпределение са уведомени и имат готовност да стартират новата отчетна кампания за отоплителен сезон 2025-2026 г. Информация за графиците ще бъде предоставена на потребителите от съответния топлинен счетоводител.

 

За клиентите, обслужвани от "Топлофикация София" ЕАД като топлинен счетоводител, отчетът на измервателните уреди ще стартира от 5 май 2026 г. Графикът с конкретните дати за всяка сграда ще бъде публикуван след 27 април 2026 г.

Дружеството обръща внимание, че в рамките на отчетния период следва да бъде осигурен достъп до всички жилища, включително и до апартаментите, в които отоплителните тела не се използват или са демонтирани.

 

Проверката и отчетът на всички уреди и на водомерите за топла вода, ще дадат възможност на топлинните счетоводители да изготвят коректно и в срок изравнителните сметки, без да се налага да бъдат многократно преработвани поради по-късни отчети в отделни жилища.

 

В случай че достъп до имота не може да бъде осигурен на обявените две безплатни дати, клиентите имат възможност да се свържат със своя топлинен счетоводител и да заявят допълнителна дата за индивидуален отчет. Услугата се заплаща съгласно ценоразписа на съответната фирма за дялово разпределение.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 3| 357 | Напред-назад: Василев избра Пловдив и остави Пейков извън парламента 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния 2| 790 | 15 минути стигат, за да се разкрие телефонът със заплахите. Кандев обърка МВР със Сатиричния Президентът на С. Македония към Радев: Очаквам приятелски отношения, конструктивни 0| 400 | Президентът на С. Македония към Радев: Очаквам приятелски отношения, конструктивни &quot;Левски&quot; вдига стадион за 120 милиона евро 2| 532 | "Левски" вдига стадион за 120 милиона евро

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15460 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9593 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8831 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7513 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6521 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5984 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5782 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5211 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
