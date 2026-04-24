Петък, 24 Април 2026, 17:26
Започва строителството на участък от жп линията на Коридор 8 – от Крива паланка до тунела с България

Строителните дейности за участъка от Крива Паланка до тунела между България и Северна Македония, част от жп Коридор 8, се очаква да започнат през лятото. Обществената поръчка за избор на надзор за третия етап от трасето на територията на Северна Македония е обявена, а в следващите десетина дни се очаква да бъде обявена и поръчката за избор на изпълнител, заяви вицепремиерът и министър на транспорта Александър Николоски.
 

В Скопие днес се провежда работната среща с представители на ЕК и на Делегацията на ЕС в Скопие, свързана с работата и плановете по проектите на транспортния и железопътния Коридор 8, който свързва българските пристанища Бургас и Варна и преминава през територията на Северна Македония и Албания.

 

Николоски обяви, че за надзор на третия и най-сложен за изграждане участък от жп линията се надява, „че ще се кандидатират възможно най-много европейски и световни компании,“, а оценката му по отношение на съвместното изграждане на тунела между двете държави е, че „нещата вървят добре”.

 

„Вторият участък (от Беляковце до Крива Паланка) върви с по-бавни темпове, сега преодоляваме проблемите и там. Всичките 16 тунела вече са пробити и очаквам някъде през 2028 г. да я завършим”, заяви Николоски, който добави, че срокът за завършване на железопътната линия остава 2031/2032 г.

 

По думите му изграждането на железопътния и пътния участък на Коридор 8 ще струва около пет милиарда евро, а на срещата днес ще бъде обсъдена и частта от жп Коридор 8 по посока Албания, участъкът от Скопие през Тетово, Гостивар и Кичево, където съществува жп линия, която трябва да бъде реконструирана, както и вторият участък от Кичево, през Охрид и Струга до границата с Албания.

