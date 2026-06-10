Когато заселващите се в една държава са повече от напускащите я, говорим за положителен механичен прираст на населението. Изчислява се като от броя на първите, извадим броя на вторите. Така през миналата година България е увеличила населението си с 35 хиляди души, съобщава Нова телевизия.

Повече хора са се заселили у нас, отколкото българи са отишли в чужбина от 2020 г. насам

През 2023 г. - с 42 хиляди и така вървейки назад, стигаме до 2020-а, когато COVID-19 поставя началото на тази тенденция. A в годините преди това, механичният прираст е отрицателен - повече са емигрирали от тук, отколкото са пристигали. България е била донор на население, докато сега е обратното.

Разбира се, трябва да правим разлика между механичен и естествен прираст. Естественият показва разликата между родените и починалите в рамките на една година и тъй като у нас първите са по-малко от вторите той е отрицателен вече от много отдавна.

Според Националната статистика, през изминалата година у нас са се заселили трайно 44 хиляди 640 души. Предимно в големите икономически центрове на страната, където и заплатите са по-високи. Броят на емигриралите пък е 9 555, което е 3 пъти по-малко в сравнение с броя им преди 10 години.

Близо половината от пожелалите България за свой нов дом, са граждани на държави извън Европейския съюз. 17 хиляди са българите, които са се завърнали да живеят у нас, а други близо 7 хиляди души са граждани на страни членки на Европейския съюз. Ако погледнем и конкретните държави, от които пристигат, топ 3 изглежда ето така: 1/4 са дошли от Турция, 18% от тях са от Украйна, а 9% са пристигнали от Германия.

Когато говорим за чужденци обаче уточняваме, че в тази статистика не попадат дошлите да поработят у нас за кратко, а само тези, които трайно са се установили тук, като са сменили адреса си с български.

70% от новозаселилите се у нас са на възраст между 15 и 64 години. Децата до 14 години представляват 14%, като приблизително толкова са и възрастните над 65 години.

Когато решат да емигрират, сънародниците ни избират най-често 3 дестинации. Германия – 17% от изселилите се през миналата година са потеглили натам. Към Великобритания са поели 14%, а към Франция – 9% от българските емигранти.

Около 60% от всички са на възраст между 15 и 64 години, но впечатление прави, че е процентът на децата, които заминават от България е наполовина по-нисък от този на децата, които идват да живеят у нас. При най-възрастните пък, е точно обратното.

Заминаващите от България над 65-годишни са двойно повече от пристигащите техни връстници. Изненадващо или не, можем да кажем, че заселващите се у нас, са по-млади от напускащите страната.