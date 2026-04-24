Защото не помага за Иран: Вашингтон обмисля временно да изгони Испания от НАТО

Защото не помага за Иран: Вашингтон обмисля временно да изгони Испания от НАТО
Вътрешна кореспонденция в Пентагона показва, че САЩ обсъждат възможни мерки срещу съюзници от НАТО, които според Вашингтон не са оказали достатъчна подкрепа по време на конфликта с Иран, съобщава Reuters. Сред разглежданите варианти са дори крайни стъпки като временно отстраняване на Испания от Алианса, както и преразглеждане на американската позиция по въпроса за Фолклендските острови. Причината е отказът на някои държави да осигурят ключова логистична подкрепа – достъп до бази, въздушно пространство и прелитане, които САЩ определят като минимално изискване в рамките на НАТО.
 

Обсъжда се и ограничаване на влиянието на „неудобни“ партньори чрез намаляване на достъпа им до важни позиции в Алианса. Темата се разглежда на високо ниво в Пентагона, а оттам потвърждават пред информационната агенция, че се подготвят различни сценарии за реакция.

 

Президентът Доналд Тръмп нееднократно критикува съюзниците за отказа им от участие, особено да се включат във военноморски операции в Ормузкия проток. Той дори загатна за възможно оттегляне на САЩ от НАТО, макар такава стъпка да не фигурира сред официално обсъжданите варианти.

 

Напрежението в Алианса се засилва заради различията в подхода към Иран. Великобритания и Франция например изразяват опасения, че участие в блокада би означавало директно включване във войната, макар да са готови да съдействат при евентуално примирие.

 

Особено остри са критиките към Испания, която отказва да предостави бази и въздушно пространство за удари срещу Иран, въпреки наличието на ключови американски военни съоръжения на нейна територия.

 

Според източници целта на обсъжданите мерки е да се изпрати ясен сигнал към европейските партньори и да се намали усещането за „привилегировано“ отношение. Анализатори обаче предупреждават, че подобни действия могат да задълбочат кризата в Алианса и да поставят под съмнение ангажимента на САЩ към европейската сигурност.

 

Допълнително напрежение внасят и критики на Тръмп към британския премиер Киър Стармър за отказа на Лондон да участва в бойните действия. Впоследствие Великобритания все пак допусна използването на свои бази, но само за отбранителни мисии.

 

Американският военен министър Пийт Хегсет също признава за сериозни разминавания в НАТО, подчертавайки, че съюзът губи смисъл, ако партньорите не са готови да действат заедно в критични моменти.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Донор в Пловдив спаси три живота, нуждата от трансплантации остава голяма 1| 208 | Донор в Пловдив спаси три живота, нуждата от трансплантации остава голяма $2 млн. за финала на Мондиала: Колко искат за билети в сайта за препродажба на ФИФА 0| 275 | $2 млн. за финала на Мондиала: Колко искат за билети в сайта за препродажба на ФИФА Бългapия ce пoдгoтвя зa пъpвия cи лeтeн тypиcтичecĸи ceзoн в eвpoзoнaтa 0| 288 | Бългapия ce пoдгoтвя зa пъpвия cи лeтeн тypиcтичecĸи ceзoн в eвpoзoнaтa

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15189 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9139 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8782 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7335 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6398 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5852 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5609 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5108 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
