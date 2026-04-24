Реклама / Ads
Петък, 24 Април 2026, 22:18
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
2| 2319 | СВЯТ

В чест на Тръмп украински чиновници нарекоха Донбас – "Дониленд"

В чест на Тръмп украински чиновници нарекоха Донбас – "Дониленд"
Украински чиновници предложиха неокупираната част от Донбас да бъде наречена 'Дониленд' в чест на Доналд Тръмп, с цел да убедят администрацията му да заеме по-твърда позиция срещу Русия.
 

Украинският президент Володимир Зеленски отговори на тези изявления. Той отбеляза, че официалните документи за преговорите не съдържат други термини освен „Донецка област“, „Луганска област“, „нашият Донбас“ и „територия на Украйна“.

 


Тръмп пък коментира публикации в медиите, че Съединените щати са поканили руския лидер Владимир Путин на срещата на върха на Г-20 в Маями.

 

Американският президент отговори, че това не е вярно, но го смята за „полезен“ вариант.

 

„Не поканих Путин на срещата на върха на Г-20, но ако беше дошъл, вероятно щеше да е много полезно“, каза Тръмп.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 