Вторник, 21 Април 2026, 16:53
Експерти съветват да спестяваме 10-20% месечно от заплатата си

Всички умеем да спестяваме, но това изисква усилия и невинаги ги полагаме. Изключително важно е да проследяваме за какво даваме парите си. Добър начин е да имаме тефтер, в който записваме разходите си. Вече се абонираме за много неща, за които плащаме и забравяме, че сме се абонирали. Имаме съвети към потребителите с кабелна телевизия, защото има канали, които се плащат. Най-вероятно са загубили информацията кои канали са платени и колко струват, добре е да проверят, коментира експертът от Асоциация 'Активни потребители' Йоана Стоянова.
 

Според нея да имаме разписан бюджет би било много полезно, можем да си запишем и сума, която да харчим дневно.

 

"Голямата клопка е като отидем да пазаруваме. Хора, които следят промоциите по магазините могат да купят в повече от продукти, на които много бързо им изтича срокът. Привърженик съм на пазаруването онлайн, защото можем да сравним супермаркетите. Има и други клопки, които заобикаляме - отиваме за едно нещо, намираме друго", допълни Стоянова за


Хубаво е да имаме фонд за спешни случаи и много хора, които нямат такъв, прибягват до бързите кредити, категорична е тя

"Просто се случва да изразходваме повече и е хубаво да имаме спестявания. Потребителите трябва да внимават с бързите кредити до заплата. По-често тези потребители теглят отново и изпадат в дългова спирала. Хубаво е да спестим от каквото можем или да намерим нов доход. Жените са възприемани като по-пестеливи. И двата пола могат да попаднат в някои от тези капани и да намерят начин да се измъкнат", каза още гостът.


Стоянова е убедена, че помага да имаме цел, защото така ще знаем какво трябва да направим, за да съберем дадена сума.

"Хубаво е да разграфим по месеци какво трябва да съберем, ако искаме да купим даден продукт. Повечето експерти препоръчват 10-20% от заплатата да се спестяват. Хубаво е да се реинвестират спестените пари. Около 40% се препоръчва да се дават за строго необходими неща от ежедневието и останалите 40% да са за неизбежните разходи. Има потребители, които са свикнали да използват евро. Има и такива, които сега преминават към новата валута и вероятно ще им отнеме много време", обясни Стоянова.

 

По думите ѝ има 3 основни правила: да имаме дневник за разходите, да заделяме пари всеки месец и да избягваме кредитите.

