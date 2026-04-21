Експерти съветват да спестяваме 10-20% месечно от заплатата си

Според нея да имаме разписан бюджет би било много полезно, можем да си запишем и сума, която да харчим дневно.

"Голямата клопка е като отидем да пазаруваме. Хора, които следят промоциите по магазините могат да купят в повече от продукти, на които много бързо им изтича срокът. Привърженик съм на пазаруването онлайн, защото можем да сравним супермаркетите. Има и други клопки, които заобикаляме - отиваме за едно нещо, намираме друго", допълни Стоянова за



Хубаво е да имаме фонд за спешни случаи и много хора, които нямат такъв, прибягват до бързите кредити, категорична е тя

"Просто се случва да изразходваме повече и е хубаво да имаме спестявания. Потребителите трябва да внимават с бързите кредити до заплата. По-често тези потребители теглят отново и изпадат в дългова спирала. Хубаво е да спестим от каквото можем или да намерим нов доход. Жените са възприемани като по-пестеливи. И двата пола могат да попаднат в някои от тези капани и да намерят начин да се измъкнат", каза още гостът.



Стоянова е убедена, че помага да имаме цел, защото така ще знаем какво трябва да направим, за да съберем дадена сума.

"Хубаво е да разграфим по месеци какво трябва да съберем, ако искаме да купим даден продукт. Повечето експерти препоръчват 10-20% от заплатата да се спестяват. Хубаво е да се реинвестират спестените пари. Около 40% се препоръчва да се дават за строго необходими неща от ежедневието и останалите 40% да са за неизбежните разходи. Има потребители, които са свикнали да използват евро. Има и такива, които сега преминават към новата валута и вероятно ще им отнеме много време", обясни Стоянова.

По думите ѝ има 3 основни правила: да имаме дневник за разходите, да заделяме пари всеки месец и да избягваме кредитите.