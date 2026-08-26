Държавата ще проверява с тестове за почтеност държавни служители. Но не и сегашните

Народното събрание прие окончателно промените в Закона за държавния служител, с които се въвеждат тестове за почтеност при подбора на кадри за позиции с висок корупционен риск в администрацията. Законодателните изменения, внесени от Министерския съвет, бяха одобрени на извънредно заседание. С тях България изпълнява последния си ангажимент в тази сфера по Плана за възстановяване и устойчивост. Новият механизъм ще се прилага за длъжности, при които служителите имат отношение към управлението и разпределянето на значителен публичен ресурс.