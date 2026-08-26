НОВИНИ На 80 години почина кънтри легендата Доли Партън
НОВИНИ

На 80 години почина кънтри легендата Доли Партън

0 1280

ОЩЕ ОТ НОВИНИ

ВСИЧКИ
Война, ядрени слънца и български дебют: “A Matter of Life and Death” на Iron Maiden на 20 Война, ядрени слънца и български дебют: “A Matter of Life and Death” на Iron Maiden на 20 0 619 Обявиха бедствено положение в община Батак и частично бедствено в Пещера Обявиха бедствено положение в община Батак и частично бедствено в Пещера 0 1276 Михайло Фьодоров: Украйна се нуждае от промени, иначе ще изгуби войната Михайло Фьодоров: Украйна се нуждае от промени, иначе ще изгуби войната 3 1689 След сигнал за дрон в морето между Царево и Варвара, военните го намериха След сигнал за дрон в морето между Царево и Варвара, военните го намериха 0 1505
Канада отвръща на САЩ, наложи мита на американски стоки между 15% и 50% Канада отвръща на САЩ, наложи мита на американски стоки между 15% и 50% 0 1515 Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайна визита в Москва Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайна визита в Москва 3 5645 Пристигна първият електрически влак „Алстом“ за състава на БДЖ Пристигна първият електрически влак „Алстом“ за състава на БДЖ 0 1918 Кирилица, православие и „многовекторност“: Как Кутев обясни външната политика на България Кирилица, православие и „многовекторност“: Как Кутев обясни външната политика на България 15 9222 Украйна е получила ракети „Пейтриът“, Песков: Донбас е територия на Руската федерация Украйна е получила ракети „Пейтриът“, Песков: Донбас е територия на Руската федерация 4 11057 Хакери на държавна служба атакуват висши служители на ЕС през WhatsApp Хакери на държавна служба атакуват висши служители на ЕС през WhatsApp 0 2139
Хари и Меган обратно на Острова: Холивуд не се получи, а Уилям не е забравил 0 3127 Генералният секретар на ООН: Великите сили откриват своите граници 0 2134
Към всички новини
Война, ядрени слънца и български дебют: “A Matter of Life and Death” на Iron Maiden на 20 0 619 Обявиха бедствено положение в община Батак и частично бедствено в Пещера 0 1276 Михайло Фьодоров: Украйна се нуждае от промени, иначе ще изгуби войната 3 1689 След сигнал за дрон в морето между Царево и Варвара, военните го намериха 0 1505
Канада отвръща на САЩ, наложи мита на американски стоки между 15% и 50% Канада отвръща на САЩ, наложи мита на американски стоки между 15% и 50% 0 1515 Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайна визита в Москва Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайна визита в Москва 3 5645
Пристигна първият електрически влак „Алстом“ за състава на БДЖ 0 1918 Кирилица, православие и „многовекторност“: Как Кутев обясни външната политика на България 15 9222 Украйна е получила ракети „Пейтриът“, Песков: Донбас е територия на Руската федерация 4 11057 Хакери на държавна служба атакуват висши служители на ЕС през WhatsApp 0 2139
Държавата ще проверява с тестове за почтеност държавни служители. Но не и сегашните Народното събрание прие окончателно промените в Закона за държавния служител, с които се въвеждат тестове за почтеност при подбора на кадри за позиции с висок корупционен риск в администрацията. Законодателните изменения, внесени от Министерския съвет, бяха одобрени на извънредно заседание. С тях България изпълнява последния си ангажимент в тази сфера по Плана за възстановяване и устойчивост. Новият механизъм ще се прилага за длъжности, при които служителите имат отношение към управлението и разпределянето на значителен публичен ресурс. 4 2180 Държавата ще проверява с тестове за почтеност държавни служители. Но не и сегашните
Хари и Меган обратно на Острова: Холивуд не се получи, а Уилям не е забравил Хари и Меган обратно на Острова: Холивуд не се получи, а Уилям не е забравил 0 3127 Генералният секретар на ООН: Великите сили откриват своите граници Генералният секретар на ООН: Великите сили откриват своите граници 0 2134
Богът на метъла Роб Халфорд на 75: Кожени дрехи, глас-ураган и свободата да бъдеш себе си 1 2140 От аудиторията към фронта: 47 от 50 водещи руски университета вербуват студенти 0 2142 Оставки в здравното министерство заради линейки без Гражданска отговорност и Каско 0 2149 Покупателна способност, разходи за живот, ръст на заплатите: Новият механизъм за МРЗ 1 2146
Зеленски: С посредничеството на САЩ, войната може да приключи до края на следващото лято Зеленски: С посредничеството на САЩ, войната може да приключи до края на следващото лято 0 2138 Измами с фалшиви обяви за почивки по морето: Задържан е 22-годишен Измами с фалшиви обяви за почивки по морето: Задържан е 22-годишен 0 2148
Към архива

Вход / Регистрация

Въведете имейл адреса си. Ще получите код за потвърждение.