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Война, ядрени слънца и български дебют: “A Matter of Life and Death” на Iron Maiden на 20 Обявиха бедствено положение в община Батак и частично бедствено в Пещера Михайло Фьодоров: Украйна се нуждае от промени, иначе ще изгуби войната След сигнал за дрон в морето между Царево и Варвара, военните го намериха
Канада отвръща на САЩ, наложи мита на американски стоки между 15% и 50% Шефът на ЦРУ Джон Ратклиф е на тайна визита в Москва
Пристигна първият електрически влак „Алстом“ за състава на БДЖ Кирилица, православие и „многовекторност“: Как Кутев обясни външната политика на България Украйна е получила ракети „Пейтриът“, Песков: Донбас е територия на Руската федерация Хакери на държавна служба атакуват висши служители на ЕС през WhatsAppДържавата ще проверява с тестове за почтеност държавни служители. Но не и сегашните Народното събрание прие окончателно промените в Закона за държавния служител, с които се въвеждат тестове за почтеност при подбора на кадри за позиции с висок корупционен риск в администрацията. Законодателните изменения, внесени от Министерския съвет, бяха одобрени на извънредно заседание. С тях България изпълнява последния си ангажимент в тази сфера по Плана за възстановяване и устойчивост. Новият механизъм ще се прилага за длъжности, при които служителите имат отношение към управлението и разпределянето на значителен публичен ресурс.
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