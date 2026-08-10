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Кремълски комплимент към Радев: Москва отчете „по-сдържаната“ София Русия може да използва фалшиви украински дронове за атаки в НАТО, предупреди Литва Зеленски в Сърбия – "шамар в лицето на руснаците" Фронтът от Балтика до Ирак, "кипи казанът" на нова Студена война
Хуманитарна катастрофа: Новите цели на Русия в украинския тил Демерджиев смени областните директори на МВР, назначени от Кандев и Дечев
FAZ: Обрат за „Безмер“ и „сръбско люлеене“ – германски анализ за Радев Оръжията на Хамас – голямата преграда пред мира в Газа За 15 минути – две жалби срещу Бюджет 2026 влязоха в Конституционния съд „Алфа Рисърч“: В първите 100 дни – 42% са с положителна оценка за правителството, 33% с отрицателнаСлужбите пред премиера: Няма пряка заплаха за сигурността на България В Министерския съвет се проведе среща между представители на властта и службите за сигурност. Обсъдена бе средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства, съобщиха от правителствената пресслужба.
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