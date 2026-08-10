Фронтът от Балтика до Ирак, "кипи казанът" на нова Студена война

Русия може да използва фалшиви украински дронове за атаки в НАТО,

Русия може да използва фалшиви украински дронове за атаки в НАТО, предупреди Литва

„ Алфа Рисърч“: В първите 100 дни – 42% са с положителна оценка за правителството, 33% с отрицателна

За 15 минути – две жалби срещу Бюджет 2026 влязоха в Конституционния съд