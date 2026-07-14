Всяка година военният парад на 14 юли припомня историята на френската армияи народ. През 2026 г. Към тази история е прибавена тази на континента, изправен пред руските заплахи за война в Европа. В този контекст френската армия и тези на другите съюзни страни продължават трансформацията си, за да могат да отговорят на предизвикателствата на днешния и утрешния ден.

Парад като нова стратегическа реалност

Под темата за стратегическото пробуждане на Европа, това издание на парада излиза извън рамките на национално тържество. Тя организира сили, готови да действат със съюзниците си и ангажирани в изграждането на по-стабилна европейска сигурност. Този избор отразява и убеждение: сигурността на континента сега е споделена отговорност, която се основава на надеждни военни способности, засилено сътрудничество и трайна солидарност между партньорите.

Тази амбиция е въплътена в присъствието на поканените нации, които маршируват рамо до рамо с френските военни. Тяхното участие не е само символ. Това е демонстрация на оперативни връзки, изтъкани чрез съвместни ангажименти, съвместно обучение и мисии на терен. Парадът припомня, че отбраната на Европа се изгражда всеки ден от оперативната съвместимост на силите, доверието между съюзниците и способността да се действа заедно, когато обстоятелствата го изискват.

Поканените нации, символ на Европа, която действа заедно

Присъствието на страните, ангажирани в Коалицията на желаещите, напълно илюстрира тази динамика. Създадена, за да предостави гаранции за сигурност на Украйна и да подготви условията за траен мир, тази коалиция отразява нарастващото поемане на отговорност за европейците пред заплахите от война, започната вероломно от Москва. Парадът показва подкрепата за Украйна, утвърждава колективната воля за укрепване на сигурността на континента в дългосрочен план.

Тази солидарност ще бъде демонстрирана днес. От няколко години френските армии участват във всички мисии на източния фланг на НАТО, особено в Румъния и Естония. Заедно със своите партньори те допринасят за колективната отбрана на Алианса и демонстрират способността си да работят в многонационална рамка във всеки един момент. По този начин съюзниците, поканени на парада, въплъщават това конкретно сътрудничество, основано на оперативна подготовка, взаимно доверие и споделяне интереси и информация.

Франция празнува...



Франция, движещата сила зад засилена европейска отбрана

За Франция това сътрудничество се основава на признати възможности: боеспособна армия, способна да се намеси в целия спектър от операции, постоянно военно присъствие в няколко региона на света, доказан оперативен опит и независимо ядрено възпиране. Това позволява на Франция да играе водеща роля в коалициите, които допринасят за изграждането и за укрепването на европейския стълб на Алианса.

Парадът подчертава и трансформацията на френския и европейския инструмент за отбрана. Новите конфликти изискват едновременни действия във всички среди и във всички области: земя, въздух, морски, космически, кибер или информация.

Послание, адресирано до нацията, Европа и света

Чрез този парад Франция изпраща послание към нацията и цяла Европа. В един все по-несигурен свят отбраната остава стълбът, ангажиран с ежедневната защита на демокрацията и свободите. Париж е гаранция за тържеството на свободния дух на европейските граждани.

Републиканска церемония, вкоренена в нашата история, военният парад през 2026 г. също е отражение на стратегическите реалности на нашето време. Като обединява френската армия и партньорските държави, парадът илюстрира единството на Европа срещу руските и терористичните заплахи. Посланието е: Мирът ще бъде запазен!

Украински воини в Париж

Коалицията на желаещите

Това е политическа, дипломатическа и военна инициатива за подкрепа на Украйна и изготвяне на гаранции за сигурност в случай на прекратяване на огъня. Коалицията е гаранция за сигурността на Европа.

Стартирала на 17 февруари 2025 г. в Париж, Коалицията е под ръководството на френските и британските държавни и правителствени ръководители. Сега тя обединява 35 европейски и неевропейски държави. Нейната операция се основава на прагматична логика: да се продължи напред със страните, желаещи да предоставят на Украйна военна и финансова подкрепа с цел постигане на мир. Освен това да възпре агресивните амбиции на Кремъл.

defense.gouv.fr

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Срещата на Коалицията бе в Париж на 13 юли 2026 г. България не бе поканена, премиерът Румен Радев не присъства. Но той се появи вечерта на приема за националния празник на Франция във Версай. Днес ще бъде сред гостите на парада в Париж. Там ще са и българските гвардейци, които домакините са включили за участие в празника.

Френските медии подчертяват специално участието на украинската военна част в парада.

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Превземането на Бастилията (на френски: Prise de la Bastille, среща се и като Щурм на Бастилията, Обсада на Бастилията) в Париж е на 14 юли 1789. Средновековната крепост и затвор, наречена „Бастилия“ (Le Bastille), е олицетворение на кралската власт. По времето на щурма в нея има само седем затворници, но този ден е важен за Френската революция и става символ на Френската република. Денят на щурма, 14 юли (Le quatorze juillet), е национален празник на Франция и официалното му име е „Празник на федерацията“ (Fête de la Fédération).

Франция е определяна като олицетворение на свободата и демокрацията заради историческата си роля и конституционните си устои. Нейният национален девиз е „Свобода, равенство, братство“, а френската Декларация за правата на човека и гражданина от 1789 г. поставя основите на съвременните демократични общества в Европа