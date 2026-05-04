Зеленски: Украински дронове могат да „гостуват“ на парада в Москва на 9 май

Русия вече не е толкова силна, колкото изглеждаше преди, заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски по време на откриването на VIII-ата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван. В своето изказване той акцентира върху планирания парад в Москва на 9 май и липсата на тежка техника, която обикновено се демонстрира по този повод.
 

„Русия обяви парад на 9 май, но се очаква на него да липсва сериозно военно оборудване. Ако това е така, за първи път от много години те не могат да си позволят присъствието на въоръжение. Украински дронове също могат да пристигнат на този парад. Това показва, че те вече не са толкова силни, колкото преди“, подчерта украинският президент.

 

Според Зеленски, международният натиск върху Москва трябва да продължи, включително чрез по-строги санкции. Той благодари на Европейския съюз за 20-ия пакет от ограничителни мерки, но призова за затягане на ограниченията върху руския петрол и банковия сектор. Президентът бе категоричен, че всякакви идеи за отмяна на санкциите са неприемливи.

 

Относно развоя на войната, Зеленски прогнозира:

 

„Това лято ще бъде моментът, в който Путин ще решава какво да прави по-нататък: да разшири войната или да премине към дипломатически път. Ние трябва да го тласкаме към дипломация.“


Украинският държавен глава призова Европа за обединение в производството на дронове. Украйна предлага сключването на споразумения за съвместни технологии, които да осигурят защита по суша, море и въздух.

 

Зеленски подчерта също нуждата от единен европейски подход при бъдещи преговори с Русия:

 

„Трябва да намерим работещ дипломатически формат. Европа трябва да бъде на масата на всички преговори. В контакт сме със Съединените щати, разбираме тяхната визия, но би било добре да изработим общ европейски глас.“


Докато войната продължава, президентът призова за постоянна подкрепа, като акцентира върху необходимостта от системи за противовъздушна отбрана (ПВО), които са жизненоважни за защитата на страната.

