Събитието се провежда под патронажа на Министерството на културата на Република България и е организирано от Община Монтана.



Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев“ се провеждат в Монтана от 38 години. Те се организират в чест на Дико Илиев, български народен и военен композитор, музикант и диригент.

Той е роден на 15 февруари 1898 година в Карлуково. Умира на 30 ноември 1984 година в Монтана. Създава няколко духови оркестъра във Врачанско и Монтанско. В основата на творбите му лежи народното творчество. Дико Илиев е създателят на жанра хорà за духови оркестри, който придобива широка популярност, припомни кметът на Монтана Златко Живков.