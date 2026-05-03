1| 3398 | НАРОДЕН ГЛАС
Монтана става столица на духовата музика с международния фестивал „Дико Илиев“
За деветнадесети път Монтана ще се превърне в столица на духовата музика от 7 до 9 май. Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев” ще съберат 11 оркестри и 3 мажоретни състава от България, Гърция и Турция. Участниците ще представят пъстрата си концертна програма на централния площад „Жеравица“, което обещава да бъде незабравимо преживяване за всички присъстващи.
Събитието се провежда под патронажа на Министерството на културата на Република България и е организирано от Община Монтана.
Международните празници на духовите оркестри „Дико Илиев“ се провеждат в Монтана от 38 години. Те се организират в чест на Дико Илиев, български народен и военен композитор, музикант и диригент.
Той е роден на 15 февруари 1898 година в Карлуково. Умира на 30 ноември 1984 година в Монтана. Създава няколко духови оркестъра във Врачанско и Монтанско. В основата на творбите му лежи народното творчество. Дико Илиев е създателят на жанра хорà за духови оркестри, който придобива широка популярност, припомни кметът на Монтана Златко Живков.
