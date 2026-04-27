5| 1981 | НАРОДЕН ГЛАС
На този ден си отиде "Поетът с ватенката"
На 27 април 1959 г., след много житейски изпитания и тежка депресия, в хотелска стая № 118 на хотел "Москва" в Димитровград, се самоубива Пеньо Пенев, наричан "Поетът с ватенката".
"Митко! Приятелю стари и насъщни! Омръзна ми да бъда бездомен, безработен, необичан..." - тези думи пише Пеньо Пенев до своя приятел Митко Иванов на 27 април 1959 г. След което поглъща смъртоносната доза "Веронал"...
Ще има пак звезди...
и кучета ще има...,
виещи към тях... както преди.
Но нека вярата не оскъднява!
Яснее този мирен ден отвъд.
На път!
Човекът е човек тогава, когато
е на път!
Поклон!
