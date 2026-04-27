На този ден си отиде "Поетът с ватенката"

"Митко! Приятелю стари и насъщни! Омръзна ми да бъда бездомен, безработен, необичан..." - тези думи пише Пеньо Пенев до своя приятел Митко Иванов на 27 април 1959 г. След което поглъща смъртоносната доза "Веронал"...

Ще има пак звезди...

и кучета ще има...,

виещи към тях... както преди.

Но нека вярата не оскъднява!

Яснее този мирен ден отвъд.

На път!

Човекът е човек тогава, когато

е на път!



Поклон!