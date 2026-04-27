Цялото събитие преминава под официалния патронаж на президента Илияна Йотова. Председателят на БАН чл.-кор. Евелина Славчева отправи официална покана към държавния глава за това сътрудничество. Академията създаде национален инициативен комитет за координация на честванията. Този комитет обединява усилията на различни институции за достойно отбелязване на юбилея. Програмата на БАН обхваща дейността на Националната академична мрежа в 17 български града.

Днес е самото тържествено събрание в сградата на БАН. Събранието на академиците и член-кореспондентите е основен организатор на проявата. България отбелязва 150 години от въстанието с поредица от мащабни прояви в цялата страна. Националната кампания включва активното участие на 13 известни български артисти.

Тържественото събрание на 27 април е кулминацията на академичните чествания. Всички инициативи целят да запознаят обществото с нови исторически изследвания. Академичната общност продължава да пази паметта за героите от 1876 година. Тези събития обединяват нацията около нейните духовни и исторически ценности. Учените подготвят нови публикации за освободителното движение.