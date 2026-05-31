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17-те педиатри, напуснали СБАЛ „Проф. Иван Митев“, започват да лекуват в болница „Вита“

Част от педиатричния екип, който след дълги премеждия, започва работа в болница "Вита"
Част от педиатричния екип, който след дълги премеждия, започва работа в болница "Вита"
Добрата новина е: 17- те медици, които преди месеци напуснаха педиатричната болница „Проф. Иван Митев“ в знак на несъгласие с политики на болничната управа там, вече ще са част от екипа на столичната болница "Вита".
 

Те не се отказаха от принципа си „За децата – най-доброто“ и не се поддадоха на натиска да се примирят с някои лоши практики в детското здравеопазване. 

 

Недостигът на такива кадри е критичен не само там, но въобще в страната. В София – също. Освен скандалните неразбории, рекламни първи копки и фалшиви обещания за строителството на Национална детска болница, огромен проблем е липсата на професионални педиатрични кадри. Въпреки това здравното министерство и някои самозабравили се болнични шефове се отнесоха арогантно към 17 доказани експерти в детските белодробни заболявания месеци наред.

 

"Три месеца стоически издържахме, но не се разделихме. Започваме отново да правим това, което умеем наистина добре. Работата не ни плаши, щом сме заедно." Това сподели пред Фрог нюз проф. Велизарова.  

 

От утре, 1 юни, екипът, част от който е известният специалист проф. Светлана Велизарова, започва работа в столичната болница „Вита“. Това наистина е добра новина. Децата и техните близки имат нужда от тези хора.

 

Фрог нюз

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