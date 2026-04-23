Габриела Наплатанова оглави СЕМ

Номинацията ѝ беше издигната от досегашния председател Симона Велева и от члена на съвета Къдринка Къдринова. Тя получи подкрепа и от Пролет Велкова. Единственият глас „въздържал се“ дойде от Галина Георгиева.

Изборът идва в момент на ротация в ръководството на СЕМ. Мандатът на Симона Велева изтече в сряда, след като тя оглавяваше регулатора от април 2025 г.

Смяната на председателя се случва на фона на засилен обществен интерес към ролята на СЕМ. Органът има ключова функция да наблюдава електронните медии в България, да следи за спазването на закона и да реагира при нарушения в съдържанието и плурализма.

Очаква се новото ръководство да се изправи пред предизвикателства, свързани с регулацията на медийната среда, включително теми като дезинформацията, политическото съдържание и общественото доверие в медиите.