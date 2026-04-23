Общо 21 души са се отказали да бъдат народни представители

Освен откази от ДПС, има и два емблематични случая. От „Прогресивна България“, Кирил Атанасов също се отказва от депутатско място. Той дълги години беше пресекретар на президента Румен Радев и няма да влезе в парламента.



Отказ има и от бившия правосъден министър Георги Георгиев от ГЕРБ, който обяви, че се връща към правото.

След решенията на ЦИК 14 души трябва да изберат от кой избирателен район ще влязат в парламента, тъй като са избрани от по две места. От „Прогресивна България“, това са Румен Радев, Иван Демерджев и Александър Пулев.

От ГЕРБ – Бойко Борисов, Томислав Дончев и Делян Добрев. Неофициално се очаква Борисов да влезе от Пловдив, Добрев – от София, а Дончев – от Габрово.

От коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ също има трима – Николай Денков, Асен Василев и Катя Панева. Именно изборът на Василев между Пловдив и Хасково създаде напрежение в коалицията, тъй като при един от вариантите Манол Пейков остава извън парламента. Самият Пейков призова Василев да вземе решението си самостоятелно.

Преференциите пренаредиха листите на коалиционните партньори, спорът им се пренесе в социалните мрежи, а окончателното решение остава в ръцете на Асен Василев

От ДПС също трима са избрани от две места – Делян Пеевски, Димитър Аврамов и Халил Летифов.

От „Възраждане“ с двойно избиране са Костадин Костадинов и Цончо Ганев.

Крайният срок за избор на район е в петък, 24 април, а окончателният състав на парламента се очаква да бъде обявен от ЦИК в събота.