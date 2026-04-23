Петък, 24 Април 2026, 11:35
Общо 21 души са се отказали да бъдат народни представители

Общо 21 души са се отказали да бъдат народни представители, като 19 от тях са от ДПС. Парламентарната група на партията е от 21 души, което означава, че отказите идват от почти целия ѝ състав. Сред тях са кметовете на Кърджали, Якоруда и Сърница. Очаква се Станислав Анастасов, Байрам Байрам. и Хамид Бари Хамид. да се върнат в Народното събрание, съобщи bTV.
 

Освен  откази от ДПС, има и два емблематични случая. От „Прогресивна България“, Кирил Атанасов също се отказва от депутатско място. Той дълги години беше пресекретар на президента Румен Радев и няма да влезе в парламента.


Отказ има и от бившия правосъден министър Георги Георгиев от ГЕРБ, който обяви, че се връща към правото.

 

След решенията на ЦИК 14 души трябва да изберат от кой избирателен район ще влязат в парламента, тъй като са избрани от по две места. От „Прогресивна България“, това са Румен Радев, Иван Демерджев и Александър Пулев.

 

От ГЕРБ – Бойко Борисов, Томислав Дончев и Делян Добрев. Неофициално се очаква Борисов да влезе от Пловдив, Добрев – от София, а Дончев – от Габрово.

 

От коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“ също има трима – Николай Денков, Асен Василев и Катя Панева. Именно изборът на Василев между Пловдив и Хасково създаде напрежение в коалицията, тъй като при един от вариантите Манол Пейков остава извън парламента. Самият Пейков призова Василев да вземе решението си самостоятелно.

 

Преференциите пренаредиха листите на коалиционните партньори, спорът им се пренесе в социалните мрежи, а окончателното решение остава в ръцете на Асен Василев

 

От ДПС също трима са избрани от две места – Делян Пеевски, Димитър Аврамов и Халил Летифов.

 

От „Възраждане“ с двойно избиране са Костадин Костадинов и Цончо Ганев.

 

Крайният срок за избор на район е в петък, 24 април, а окончателният състав на парламента се очаква да бъде обявен от ЦИК в събота.

 

