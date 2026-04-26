Прокобата на „Хилтън“: 45 години след Рейгън, историята се повтори с Тръмп

Вашингтонският „Хилтън“, проектиран през 1965 г. като символ на лукса, днес е най-охраняваната хотелска „крепост“ в света след атентата срещу Рейгън
Вашингтонският „Хилтън“, проектиран през 1965 г. като символ на лукса, днес е най-охраняваната хотелска „крепост“ в света след атентата срещу Рейгън Редактор: Констанца Илиева
Четиридесет и пет години след като Роналд Рейгън беше прострелян пред хотел „Хилтън“ във Вашингтон, луксозната сграда отново стана сцена на политическо насилие срещу американски държавен глава. Но докато през 1981 г. Рейгън призна иронично на съпругата си Нанси: „Скъпа, просто забравих да се наведа“, Доналд Тръмп доказа, че е научил уроците на историята. При първите изстрели по време на вечерята на кореспондентите, Тръмп инстинктивно се наведе – маневра, която този път може би спаси живота му.
 

Тук трябва да отбележим, че хотел „Хилтън“ не е просто място за светски събития. Той е крепост, чиято сигурност беше изцяло преустроена след опита за убийство на Рейгън от Джон Хинкли-младши през 1981 г. Но историята на този хотел е белязана от амбицията за безопасност още от самото му откриване през 1965 г.

 

Един от най-слабо известните факти е съществуването на т.нар. „Президентски коридор“. След атентата срещу Рейгън, архитектурата на хотела беше буквално „хирургически“ променена. Беше изграден изцяло нов, брониран подземен вход, известен като „Пътят на Рейгън“. Той позволява на президентската лимузина да влезе директно в сградата, далеч от погледите на тълпата и обективите на папараците. Този подземен тунел е проектиран така, че държавният глава да може да премине от колата до балната зала, без изобщо да излиза на открито – лукс, който Рейгън не е имал в онзи съдбовен мартенски ден.

 

Международната бална зала на „Хилтън“, където се проведе вечерята с Тръмп, е архитектурно чудо на Студената война. Тя е напълно лишена от колони и се намира дълбоко под нивото на улицата. Този дизайн не е случаен – той е мислен като пространство, което лесно може да бъде „запечатано“ при извънредна ситуация. По време на големи събития под главната маса на президента винаги има скрити комплекти за първа помощ, бронирани одеяла и директна телефонна линия с Белия дом.

 

Хотелът „Хилтън“ е и мястото, където се кове историята на Вашингтон извън официалните кабинети. Любопитен факт е, че Сикрет Сървис наричат хотела „Хилтън бункер“. Всяка стая, която има изглед към входовете на хотела, се проверява седмици преди пристигането на президента. След масовата стрелба в Лас Вегас през 2017 г., в „Хилтън“ бяха инсталирани и сензори за откриване на звук от изстрели, които автоматично блокират асансьорите и вратите към президентския апартамент.

 

Въпреки тези технологични слоеве на сигурност, инцидентът с Коул Томас Алън разкрива фундаментална истина, в свят на „умни“ оръжия и хибридни заплахи, най-голямата пробойна остава човекът. Фактът, че стрелецът е бил регистриран гост на хотела, обезсмисля бронираните тунели и специалните асансьори. Анализът на този нов пробив показва, че „Хилтън“ може да бъде крепост срещу куршуми, но остава уязвим за пропуските в оперативната информация.

 

От Рейгън до Тръмп, този хотел остава най-бляскавият и едновременно с това – най-опасният подиум в Америка.

