Публикуваме нейния коментар с минимални съкращения:

Преди десетилетие водехме дебат за „потенциалните ползи“ от смартфоните. Тогава директори на елитни училища ги наричаха „мощен ресурс“, който учителите трябва да „използват“, а не да се страхуват от него. Днес тази концепция изглежда като опасна фантазия. Моят тогавашен отпор – че телефоните ще увеличат пропастта между бедни и богати – днес изглежда болезнено наивен.

Телефоните се оказаха по-вредни, отколкото която и да е страна в дебата можеше да си представи. Смартфоните и тяхната симбиотична връзка със социалните мрежи се превърнаха в тютюна на нашето време. Решението на британското правителство да превърне насоките за забрана в закон не е смела намеса, а просто признание на една грозна реалност.

Списъкът с рискове е безкраен. Хронична липса на сън, дълбоки чувства на неадекватност от постоянното сравняване в мрежата, радикализация и лесен достъп до агресивно съдържание. Училищата разбраха едно, ако децата не бъдат защитени от тези опасности, образователният процес е невъзможен.

Прилагането на забраната обаче е логистичен кошмар. Проучване на Бирмингамския университет показва, че в училища със строги мерки персоналът отделя над 100 часа седмично само за налагане на правилата. Това е равностойно на пълната работна седмица на трима служители.

Проблемът не изчезва с подписването на закон. Учители, изтощени от конфликти, често „тактически игнорират“ звука на известията, за да избегнат враждебност. Описаните случаи са стряскащи, ученици носят по няколко устройства, за да предадат едно „жертвено“ при проверка, а други проявяват агресия, типична за зависими в абстиненция. Има случаи на учители, които се заключват, за да се предпазят от разгневени ученици, настояващи да получат устройството си обратно.

Извън контрол Доклад в Lancet Regional Health – Europe сочи, че строгите училищни политики не подобряват автоматично психичното здраве, тъй като учениците компенсират с още по-интензивна употреба у дома.

Забраната е необходима, но тя не е магическо решение. Учителите могат да отнемат физическото устройство, но не могат сами да рестартират съзнания, вече оформени от дигитална зависимост. Истинското решение изисква намесата на семействата, държавата и най-вече на технологичните гиганти. Всичко останало би било болезнена наивност.