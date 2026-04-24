Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна

По време на посещението си в Киев принц Хари призова американските лидери да спазват своите „международни договорни задължения“.

„Съединените щати играят уникална роля в тази история. Не само заради силата си, но и защото когато Украйна се отказа от ядрените си оръжия, Америка беше част от гаранцията, че суверенитетът и границите на Украйна ще бъдат уважавани. Това е момент за американското лидерство, момент за Америка да демонстрира, че може да изпълнява задълженията си по международните договори – не от благотворителност, а заради трайната си роля в глобалната сигурност и стратегическата стабилност“, каза той.

В отговор Тръмп заяви, че принц Хари „не представлява гледните точки на Обединеното кралство“.

„Мисля, че говоря от името на Великобритания повече, отколкото принц Хари... Но много ценя съветите му“, каза Тръмп.