Петък, 24 Април 2026, 11:35
Тръмп е разгневен от изявлението на принц Хари за САЩ и Украйна

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп отправи остри нападки към най-малкия син на британския крал, принц Хари, след като той призова САЩ да изпълнят ангажиментите си във войната в Украйна, съобщава Sky News.
 

По време на посещението си в Киев принц Хари призова американските лидери да спазват своите „международни договорни задължения“.

 

„Съединените щати играят уникална роля в тази история. Не само заради силата си, но и защото когато Украйна се отказа от ядрените си оръжия, Америка беше част от гаранцията, че суверенитетът и границите на Украйна ще бъдат уважавани. Това е момент за американското лидерство, момент за Америка да демонстрира, че може да изпълнява задълженията си по международните договори – не от благотворителност, а заради трайната си роля в глобалната сигурност и стратегическата стабилност“, каза той.

 

В отговор Тръмп заяви, че принц Хари „не представлява гледните точки на Обединеното кралство“.

 

„Мисля, че говоря от името на Великобритания повече, отколкото принц Хари... Но много ценя съветите му“, каза Тръмп.

 

 

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
Донор в Пловдив спаси три живота, нуждата от трансплантации остава голяма 1| 208 | Донор в Пловдив спаси три живота, нуждата от трансплантации остава голяма $2 млн. за финала на Мондиала: Колко искат за билети в сайта за препродажба на ФИФА 0| 274 | $2 млн. за финала на Мондиала: Колко искат за билети в сайта за препродажба на ФИФА

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15189 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9139 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8782 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7335 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6398 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5851 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5609 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5108 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
