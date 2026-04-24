На следващия ден е извършена експлантация на органите с участието на екипи от УМБАЛ „Александровска“ и Военномедицинска академия. В резултат са направени три трансплантации – черен дроб и два бъбрека.

Екип на ВМА, ръководен от проф. д-р Никола Владов, извършва успешна чернодробна трансплантация на 31-годишна жена. В „Александровска“ болница под ръководството на д-р Александър Тимев са трансплантирани бъбреци на двама мъже на 52 и 54 години.

Случаят отново поставя фокус върху темата за донорството в България. Въпреки че подобни операции спасяват животи, страната остава с нисък брой донори в сравнение с останалите държави в Европа. Много пациенти продължават да чакат с години за трансплантация.

От Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразиха благодарност към близките на донора, които са взели трудното решение да дарят органи в момент на загуба.

Лекари напомнят, че всяка подобна постъпка може да спаси няколко човешки живота. Темата за донорството остава чувствителна, но и ключова за развитието на трансплантационната медицина в България.