Донор в Пловдив спаси три живота, нуждата от трансплантации остава голяма

Жена на 48 години стана донор и даде шанс за нов живот на трима души след координирана медицинска операция между няколко болници в страната. Донорската ситуация е реализирана на 22 април в УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, след като екип лекари установява мозъчна смърт и получава съгласие от близките.
 

На следващия ден е извършена експлантация на органите с участието на екипи от УМБАЛ „Александровска“ и Военномедицинска академия. В резултат са направени три трансплантации – черен дроб и два бъбрека.

 

Екип на ВМА, ръководен от проф. д-р Никола Владов, извършва успешна чернодробна трансплантация на 31-годишна жена. В „Александровска“ болница под ръководството на д-р Александър Тимев са трансплантирани бъбреци на двама мъже на 52 и 54 години.

 

Случаят отново поставя фокус върху темата за донорството в България. Въпреки че подобни операции спасяват животи, страната остава с нисък брой донори в сравнение с останалите държави в Европа. Много пациенти продължават да чакат с години за трансплантация.

 

От Министерство на здравеопазването и Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ изразиха благодарност към близките на донора, които са взели трудното решение да дарят органи в момент на загуба.

 

Лекари напомнят, че всяка подобна постъпка може да спаси няколко човешки живота. Темата за донорството остава чувствителна, но и ключова за развитието на трансплантационната медицина в България.

ОЩЕ ПО ТЕМАТА
$2 млн. за финала на Мондиала: Колко искат за билети в сайта за препродажба на ФИФА 0| 277 | $2 млн. за финала на Мондиала: Колко искат за билети в сайта за препродажба на ФИФА Бългapия ce пoдгoтвя зa пъpвия cи лeтeн тypиcтичecĸи ceзoн в eвpoзoнaтa 0| 289 | Бългapия ce пoдгoтвя зa пъpвия cи лeтeн тypиcтичecĸи ceзoн в eвpoзoнaтa

НАЙ-ЧЕТЕНИ
Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите 0| 15187 | Зарков хвърли грешния зар, но да се оправя с другарите
Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“ 39| 9138 | Командна демокрация ли? Плъзнаха слухове покрай случая „Сарафов“
(Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка 24| 8781 | (Не)очаквано развитие: Сарафов подаде оставка
Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност 7| 7334 | Икономистът Л. Богданов: Новата власт ще се сблъска челно с тежка финансова реалност
Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е 1| 6397 | Цифровият съд: Г-н Радев, по-добре заменете ВСС с AI, най-сигурно е
Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“ 13| 5851 | Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“
Румен Радев и границите на проруския дух 12| 5609 | Румен Радев и границите на проруския дух
Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“ 2| 5107 | Огнян Стефанов и Валентин Цоновски представиха документалната книга „Професия ченге“
