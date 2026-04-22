Горещият стол на Сарафов: Ваня Стефанова каза „да“

Източник: БГНЕС Редактор: Констанца Илиева
Ерата „Сарафов“ в прокуратурата приключи днес, 22 април, само три дни след парламентарните избори. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) официално прие оставката на Борислав Сарафов и без никакъв дебат избра единодушно неговия заместник Ваня Стефанова за временно изпълняващ длъжността главен прокурор. Магистратите гласуваха с пълно мнозинство „за“, след като по-рано през деня Стефанова официално даде съгласието си да поеме горещия стол в държавното обвинение.
 

Позицията на Сарафов: „Очерняща кампания и натиск“

 

В официално изявление Борислав Сарафов посочи, че решението му е взето „още преди време“. Той се оплака от „неправомерен натиск“ и „целенасочена компроматна кампания“, но подчерта, че е поставил интересите на институцията над всичко. Според него в момента са налице предпоставки за „нов етап“ в развитието на държавното обвинение.

 

Министър Янкулов: Шанс за преодоляване на кризата в правовата държава

 

Служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов коментира, че изборът на нов и.ф. главен прокурор ще бъде с мандат до 6 месеца. Според него това е ключова стъпка към възстановяване на законността. „Това дава възможност тежката криза на правовата държава да бъде преодоляна поне от гледна точка на това да има легитимен главен прокурор“, подчерта Янкулов.

 

На въпрос дали бягството на Сарафов от поста е свързано с политическата конфигурация след изборите в неделя, министърът отказа да прави тълкувания, като остави изводите на обществеността.

 

Коя е Ваня Стефанова?

 

Ваня Стефанова поема длъжността и.ф. главен прокурор, опирайки се на дългогодишен стаж в съдебната система и структурите за сигурност. Възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, тя започва кариерата си през 1997 г. като помощник-следовател, след което преминава през Районната прокуратура в Сливница и Софийската градска прокуратура.

 

В професионалната ѝ биография се откроява периодът между 2013 г. и 2015 г., когато заема поста заместник-председател на ДАНС. Преди да бъде избрана за заместник на Борислав Сарафов през януари тази година, Стефанова ръководеше отдел „Специализиран“ във Върховната прокуратура. 

