45| 6786 | НОВИНИ
97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място
При обработени 96,41% от протоколите към 11:00 ч. убедителната преднина за „Прогресивна България“, която събира 44,7% от гласовете, остава непоклатима. За формацията на Румен Радев са гласували близо 1,4 милиона избиратели. ГЕРБ-СДС запазват втората позиция с 13,4%, докато ПП-ДБ са трети с 12,8%. По-назад остават ДПС с 6,7% и Възраждане с 4,3%.
За водената от Бойко Борисов коалиция са гласували 421 421, докато за ПП-ДБ гласовете са 403 145.
Съгласно Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите до четири дни след вота, а имената на избраните депутати – до седем дни.
Вотът в неделя беше осмият парламентарен избор в България от 2021 г. насам.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ
Реклама / Ads