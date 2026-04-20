97,5% обработени протоколи: 1,4 млн. подкрепят ПБ, ГЕРБ задържа второто място

При обработени 96,41% от протоколите към 11:00 ч. убедителната преднина за „Прогресивна България“, която събира 44,7% от гласовете, остава непоклатима. За формацията на Румен Радев са гласували близо 1,4 милиона избиратели. ГЕРБ-СДС запазват втората позиция с 13,4%, докато ПП-ДБ са трети с 12,8%. По-назад остават ДПС с 6,7% и Възраждане с 4,3%.
 

За водената от Бойко Борисов коалиция са гласували 421 421, докато за ПП-ДБ гласовете са 403 145.

 

Съгласно Изборния кодекс ЦИК трябва да обяви окончателните резултати и разпределението на мандатите до четири дни след вота, а имената на избраните депутати – до седем дни.

 

Вотът в неделя беше осмият парламентарен избор в България от 2021 г. насам.

