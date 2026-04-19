Пет партии в парламента, БСП остава под бариерата

По данни на „Маркет ЛИНКС“ при 100% паралелно преброяване в парламента влизат пет формации. „Прогресивна България“ получава 45,1%, следвана от ГЕРБ-СДС с 12,6% и ПП-ДБ с 11,4%. ДПС събира 8,4%, а „Възраждане“ – 4,2%.

„БСП – Обединена левица“ остава под изборната бариера с около 3% и не намира място в следващия парламент. Под 4% остават и останалите по-малки формации.

Според данните на „Алфа Рисърч“ при 100% паралелно преброяване в парламента влизат пет формации. „Прогресивна България“ получава 43,5% от гласовете, следвана от ГЕРБ-СДС с 13,1% и ПП-ДБ с 12,9%. ДПС събира 7,7%, а „Възраждане“ – 4,1%.

„БСП – Обединена левица“ остава под изборната бариера с 3,4% и не успява да влезе в Народното събрание.















Разпределението на мандатите

При резултатите на „Маркет ЛИНКС“ „Прогресивна България“ получава около 132 депутати, което ѝ осигурява самостоятелно мнозинство в 240-членното Народно събрание. ГЕРБ-СДС разполага с 37 мандата, ПП-ДБ – с 34, ДПС – с 25, а „Възраждане“ – с 12.

Според резултатите на „Алфа Рисърч“ „Прогресивна България“ получава 129 депутати, което ѝ дава самостоятелно мнозинство в 240-членния парламент. ГЕРБ-СДС ще разполага с 40 народни представители, ПП-ДБ – с 36, ДПС – с 23, а „Възраждане“ – с 12.

Така за първи път от години една политическа сила се доближава до възможност да управлява без коалиционни партньори.

Данните на „Тренд“ потвърждават тенденцията



Паралелното преброяване на „Тренд“ при по-висок дял на обработени протоколи също показва убедителна победа за „Прогресивна България“, която достига 45,9%. На второ място е ГЕРБ-СДС с 13,1%, следвана от ПП-ДБ с 11,4%.

ДПС събира 6,0%, а „Възраждане“ – 4,3%. Всички останали формации, включително БСП, остават под 4-процентната бариера.

Сходни резултати и при „Мяра“



Данните на агенция „Мяра“ при още по-голям дял от преброяването също показват същата картина. „Прогресивна България“ печели около 45% от гласовете, а след нея се нареждат ПП-ДБ и ГЕРБ-СДС с близки резултати.

ДПС e четвърта политическа сила, а „Възраждане“ остава извън парламента с 3,8.















Активността остава висока



Избирателната активност по данни на различните агенции е между 45% и близо 50%, което показва по-висок интерес спрямо предходни избори. Делът на гласувалите с „Не подкрепям никого“ остава нисък.

Очертава се нова политическа конфигурация



Резултатите от паралелните преброявания показват ясно ново разпределение на силите в парламента. Големият въпрос остава дали данните ще се потвърдят от официалните резултати на ЦИК и дали водещата формация ще успее да реализира самостоятелно управление.