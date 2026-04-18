Реклама / Ads
Събота, 18 Април 2026, 19:02
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 1729 | НОВИНИ

Мадяр настоява за повторни избори в район, където ФИДЕС спечели чрез фалшив кандидат

Лидерът на партия „Тиса“, Петер Мадяр, настоява за нови избори в едномандатен избирателен район в Унгария, твърдейки, че партията е загубила заради фиктивен кандидат със същото име, свързан с ФИДЕС, съобщава сайтът "444".
 

Мадяр призова за повторни избори във втори район в окръг Ваш, близо до границата с Австрия, където кандидатът на партията ФИДЕС на Орбан спечели, побеждавайки кандидата на „Тиса“ с 258 гласа.

 

Лидерът на "Тиса" е убеден, че кандидатката на неговата партия, Виктория Стромпова, не е спечелила единствено защото в листата е включен формално независим кандидат на име Петер Мадяр, който е бил свързан с ФИДЕС.

 

По този начин над 900 гласа са подадени за „фалшивия Мадяр“, като в повечето случаи това са били подлъгани с името му привърженици на „Тиса“.


Мадяр нарече това „руски методи в най-циничната им форма“ и поиска да се обяви повторно гласуване в района.

 

Относно фалшивия унгарец се отбелязва, че той на практика не е имал публично присъствие, не живее в Шарвар (областния център) и работи в Австрия. Преди да „почисти“ социалните си медии, той можеше да бъде видян на снимки с водещи членове на партията ФИДЕС, включително Орбан. Той беше забелязан и на проправителствена демонстрация на 15 март, въпреки че по това време вече е бил „независим кандидат“, според "444".

 

Припомняме, че Унгария в момента завършва обработката на бюлетини от избиратели в чужбина и от тези, които са гласували в избирателни секции извън родината си.

 

Вече се прогнозира, че „Тиса“ ще спечели 141 места в парламента, дори ако резултатите в оспорваните избирателни райони, които все още не са преброени, не се променят в нейна полза.

 

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 