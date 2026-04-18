Отличието, което носи името на легендата Алфонсо Форд, е единственият трофей в най-престижния европейски клубен турнир, който се връчва изцяло на базата на обективна статистика в края на сезона. В битката за върха, Везенков изпревари миналогодишния победител Кендрик Нън от "Панатинайкос", който финишира със средно 19 точки и Надир Ифи от "Пари Баскетбол" (18.9 точки), който водеше в класацията през по-голямата част от кампанията. Четвъртата и петата позиция заеха съответно Тимоте Луваву-Кабаро от "Баскония" (18.2) и Карсън Едуардс от "Виртус Болоня" (17.3).

Статистиката на българина показва изключително постоянство на паркета. Везенков е отбелязал двуцифрен брой точки в 33 от общо 34-те си мача, като в 19 от двубоите е преминал границата от 20 точки. Крилото регистрира впечатляващите 62.5% успеваемост при стрелбата за две точки, 39.6% от зоната за три точки и 89.2% от линията за изпълнение на наказателни удари.

Най-резултатният му двубой през настоящата кампания дойде в 13-ия кръг срещу сръбския "Цървена звезда" в Белград, където наниза 29 точки. Той направи и изключителна серия между 19-ия и 23-ия кръг, когато в пет поредни срещи не падна под 24 точки.



Със спечелването на тазгодишния трофей, звездата на "Олимпиакос" се превръща в едва четвъртия баскетболист в историята на турнира, който печели приза повече от веднъж. Първото му отличие дойде през сезон 2022-2023 със 17.6 точки средно на мач, когато бе избран и за най-полезен играч (MVP) на турнира.

В този елитен клуб на многократни победители влизат още Игор Ракочевич (печелил три пъти с "Баскония" и "Анадолу Ефес"), Кейт Лангфорд (с "Емпорио Армани" и "УНИКС Казан") и Алексей Швед (с "Химки").

Българският национал има зад гърба си три селекции в идеалния отбор на Евролигата, званието Най-полезен играч във Финалната четворка през 2025 година, както и пет награди за Играч на месеца, последната от които заслужи през януари тази година.



Престижната статуетка носи името на американския гард Алфонсо Форд, който остави ярка следа в европейския баскетбол. Форд почина трагично от левкемия през септември 2004 година, едва на 32-годишна възраст. Преди смъртта си той стана топреализатор на Евролигата в два поредни сезона (2000-2001 и 2001-2002) с екипа на "Олимпиакос", а впоследствие игра и за италианския "Монтепаски". Форд все още държи историческия рекорд по най-висока средна резултатност с 22.2 точки в общо 54 изиграни мача в модерната ера на турнира.