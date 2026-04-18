Очаква се поскъпване от 6,5% в туристическия сектор

Въпреки по-високите цени на храните около Великден, българите не са се отказали от пътуванията. Според проф. Драганов ключовият фактор е предварителното планиране. „Повечето от хората, които планират своите почивки, са ги планирали още миналата година“, посочи той по Евронюз.

По думите му много семейства резервират същите места година напред, особено когато става дума за предпочитани дестинации и фиксирани отпуски.

Геополитическото напрежение в Близкия изток оказва влияние върху туристическия сектор, но ефектите са нееднородни. „Навсякъде е различно“, подчерта Драганов и даде примери с ръстове на записванията в Италия, Испания и Мароко за сметка на отлив от други региони. България също остава в положителната зона с около 3% увеличение на записванията.

На фона на несигурността при горивата и полетите, експертът отбеляза, че в момента пазарът предлага изгодни условия за пътуване.

Ние произвеждаме повече бензин, керосин, дизел, отколкото консумираме в страната. България не е застрашена по начина, по който могат да бъдат застрашени други страни.

По думите му когато плащането е направено сега, цената не може да се промени впоследствие, което дава сигурност на потребителите въпреки динамичната среда.



Въпреки това конкуренцията остава силна, а България продължава да бъде основната дестинация за българските туристи. Данните сочат над 26 милиона вътрешни пътувания годишно, като културният туризъм се откроява като водещ сегмент. „Голямата част е културен туризъм“, подчерта експертът, обяснявайки ръста на посещенията извън традиционния летен сезон.

Ние очакваме над 26 милиона пътувания на българи тази година в България и малко над 9 милиона и половина българи, които излизат в чужбина. Хората пътуват по няколко пъти, като в България, примерно, пътуват средно близо по 6 пъти годишно.