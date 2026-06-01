Тротиловият еквивалент е бил достатъчен да нанесе смъртоносни поражения до 3 метра, но Невзоров минал на малко над 5 метра, според съобщенията на властите. Той отказал да бъде настанен в медицинско заведение.
След този акт той изчезва за дълго време.
Мъж, който съпровождал бизнесменът, бил леко ранен и получил медицинска помощ.
Според разследващите взривът най-вероятно не е целял унищожението на Олег Невзоров, а по-скоро като предупреждение за строителните далавери, с каквито се свързвало името му. Въпреки това от полицията класифицирали престъплението като „умишлен опит за покушение“.
Този факт е бил известен на българските служби и по-точно на ДАНС, научи Фрог нюз от свои източници в агенцията. Знаели са също за съдебните преследвания на Невзоров в Украйна заради проекти, като този край Варна. Стотици граждани на Украйна са били измамени по схемата за закупуване на жилища и офиси, които след това били прехвърляни от Невзоров и хора от кръга му на трети лица. Невзоров минавал в нелегалност и започвали съдебни дела, които продължават и до днес, както Фрог нюз написа преди ден.
През 2025 г. структурата на ДАНС във Варна е предоставила доклад на централата в столицата, в който подробно са били описани проблемите на Невзоров и компанията КУБ с украинските власти и правосъдие. Материалите са послужили като основание шефът на ДАНС да издаде разпореждане 10-годишна забрана на Невзоров да посещава България. Две седмици по-късно тази забрана е отменена. Това се случва за първи път в историята на агенцията. По закон това може да се случи само при наличието на нови обстоятелства и данни, които оневиняват санкционираното лице.
На президента, министър-председателя, председателя на Народното събрание, министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР тези решения са били докладвани по надлежния ред. Защо никой от тях не е реагирал на странната промяна – не е ясно. Какво е могло да се промени в рамките на петнайсетина дена, след като списъкът с беззаконията на Невзоров от Украйна, са бил наличен? Това е много важно българските граждани да научат. Без този отговор ще продължи да се излива антиукраинска пропаганда и действията на мафиотизиран кръг да бъдат приписвани на всички украинци, голяма част от които доблестно защитават родината си срещу руския агресор на бойното поле.
Мафията няма родина – тя е там, където има условия за корупция – в структурите на властта. Добре би било да бъде намерен Невзоров и да бъде принуден да отговаря по какъв начин е издигнал всичките 104 постройки. Но много по-важно е МВР и прокуратурата да потърсят сметка от онези представители на различни институции у нас, които са издавали документи, слагали са подписи и печати, за да се случи цялото това безобразие.
Фрог нюз
(Очаквайте: Руската връзка в мащабната провокация „Баба Алино“. Защо скандалът гръмна сега, а не още преди 4 години, когато започва изсичане на гората и се наливат тонове бетон)
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Коментари 24
Добре е описано всичко, но ще остане само добре написано!
Такъв мошеник не би трябвало да припари у нас. А защо Деню го връща отново? Само защото ще лъжесвидетелства против Кмета. Повече от ясно...
Якимов,въобще не лъжесвидетелства,камо ли срещу Блажко. Схемата е по голяма,а Блажко налапа яко далаертат и искаше повече от предишните.
Добре, гагаузино. Явно си падаш по далаверите. Смешник...
Има ли още нещо неясно? Нещата са били известни на службите и политиците ни. Остава да научим, кои са наредили Невзоров да остане у нас. Но едва ли ще научим. Макар, че то е ясно като бял ден. Вони на сапоги,..
Точно това няма да стане, защото ще станем за резил в Европа какви прогнили служби за сигурност имаме
Сърца за Благо. Той е невинен.Руснаците са виновни тяхната мама
Значи според теб руснаците пак виновни? Ти си голяма работа! Направо цирков палячо.
Кашимерия Сарказъм колега. Броя лайковете от умно-красивите хаха
Кирил Петков е "виновен". Трябваше да изгони цялата руzzка сволоч от пАсьола тогава и най-вече да смени шефовете на служби(тук Чорапа се запъна). Сега да обяснява този зелен потник, кой чадъросваше службите през последните 8-9 години. Деньо-мирише ми на ЦСЗ и бай Ставри.
Нали се опита и те му свиха комплот.
Сега гръмна, защото гълъбите на Радев мълчаха в няколко служебни правителства, за да могат сега да използват случая за кална кампания срещу опозицията на предстоящите местни избори. Печелят и тях и единовластието е готово, а диктатурата въпрос на време.
А като в окраънините се водят дела за измами срещу него как е дошъл у нас с маса пари? И като няма нищо общо с управляващата хунта защо сексоложката- майка на садистичен убиец, го крие няколко дни в посолстмото
Браво Благо, че не се огъна пред свинската бухалка, знам, че няма да се огънеш пред кремълската.
Ако си потомка на Левски няма да пишеш такива дивотии.Блажко е жалък полуумен варненски крадец.Дори Бойко Рашков каза ,че във Варна законите са други,такива каквито си мислят местните тарикати.Жалкото е ,че и варненските съилища са такив и си позволяват да не изпълняват влезли в сила реше ния на Върховния съд.
Журналята от фрогнюзчето, които мълчаха две седмици като "сварени жаби" без да съобщят и дума за новина номер едно - за построения незаконно украински град Баба Алино край Варна, започнаха тия дни да се занимават и с "Химическо чистене". Искат да изперат зулумите на украинските, мафиотизирани граждани и да ни ги представят като жертви на руската пропаганда у нас. Фрогнюзчето на сто процента ще започне да публикува дълги историко-художествени препратки, интерпретации и внушения, че корените на това зло са не в корумпираната от създаването си нацисткобандеровска върхушка в Киев, а са ЧК и Дзержински, Сталин, Берия, КГБ, Путин, комунистите, марксистите и пр. Бъдете сигурни, че тези всичките ще бъдат виновниците за бедите ни. А украинците по принцип, по правило и по рождение са си чисти, свети и непорочни! За форучето на фрог: Гласът на жабока Кермит
Хайде да те изненадам : Украйна трябва по-най бързият начин да отзове Посланичката си В България . Тази жена не е адекватна за случващото се и вреди на Украйна. Вреди ,като дава поводи на вас путинчетата използвайки тази неадекватност да слово блудствате и обвинявате страната й.
Сrusader, не знам защо смяташ, че посланичката на Умрайна в РБ е неадекватна. За мен винаги е била пример за една доблестна, честна, девствено-непорочна украинска дiвчина. която съвсем адекватно и съзнателно -и вече стотици пъти правила - да решава на кого за пореден път да отдаде своята девственост. Питай и на "Идиотът Путлер" страпона, който ще потвърди това!
Жалък опит за ирония , но ти си цар на това !!! Затова не споря с Вас - путинчетата , прекалено сте предвидими и затънали в догми , а и не малко московски пари , че няма смисъл...
България има един основен проблем и два второстепенни. Първият е всеобхватната корупция, а другите два са:престъпниците във влвстта и неподмитата 6унда на путлеристката представителка
Мри в кофите, трол.
Кметовете на ГЕРБ и психодесните нямат нищо общо.
Вероятно скоро този таваришч ще падне от някой висок етпж или ще загине в самооетна(автомобилна) катастрофа). Какво обаче ще стане тук с бг таваришчите, които са му дали "харашо" за строииплството?
Аман от руски и украински инвеститори! През 1944 г. Трети украински фронт, под командването на маршал Фьодор Толбухин, дойде и така добре "инвестира" в България сталински комунизъм, че дори и днес на др. Боко Тиквата му се изправя косицата, а някои други другари печелят избори, радвайки очите на джуджето-педофил.
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