Тротиловият еквивалент е бил достатъчен да нанесе смъртоносни поражения до 3 метра, но Невзоров минал на малко над 5 метра, според съобщенията на властите. Той отказал да бъде настанен в медицинско заведение.

След този акт той изчезва за дълго време.

Мъж, който съпровождал бизнесменът, бил леко ранен и получил медицинска помощ.

Според разследващите взривът най-вероятно не е целял унищожението на Олег Невзоров, а по-скоро като предупреждение за строителните далавери, с каквито се свързвало името му. Въпреки това от полицията класифицирали престъплението като „умишлен опит за покушение“.

Този факт е бил известен на българските служби и по-точно на ДАНС, научи Фрог нюз от свои източници в агенцията. Знаели са също за съдебните преследвания на Невзоров в Украйна заради проекти, като този край Варна. Стотици граждани на Украйна са били измамени по схемата за закупуване на жилища и офиси, които след това били прехвърляни от Невзоров и хора от кръга му на трети лица. Невзоров минавал в нелегалност и започвали съдебни дела, които продължават и до днес, както Фрог нюз написа преди ден.

През 2025 г. структурата на ДАНС във Варна е предоставила доклад на централата в столицата, в който подробно са били описани проблемите на Невзоров и компанията КУБ с украинските власти и правосъдие. Материалите са послужили като основание шефът на ДАНС да издаде разпореждане 10-годишна забрана на Невзоров да посещава България. Две седмици по-късно тази забрана е отменена. Това се случва за първи път в историята на агенцията. По закон това може да се случи само при наличието на нови обстоятелства и данни, които оневиняват санкционираното лице.

На президента, министър-председателя, председателя на Народното събрание, министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР тези решения са били докладвани по надлежния ред. Защо никой от тях не е реагирал на странната промяна – не е ясно. Какво е могло да се промени в рамките на петнайсетина дена, след като списъкът с беззаконията на Невзоров от Украйна, са бил наличен? Това е много важно българските граждани да научат. Без този отговор ще продължи да се излива антиукраинска пропаганда и действията на мафиотизиран кръг да бъдат приписвани на всички украинци, голяма част от които доблестно защитават родината си срещу руския агресор на бойното поле.

Мафията няма родина – тя е там, където има условия за корупция – в структурите на властта. Добре би било да бъде намерен Невзоров и да бъде принуден да отговаря по какъв начин е издигнал всичките 104 постройки. Но много по-важно е МВР и прокуратурата да потърсят сметка от онези представители на различни институции у нас, които са издавали документи, слагали са подписи и печати, за да се случи цялото това безобразие.

Фрог нюз

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