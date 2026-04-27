Руски дронове пак удариха Одеса. 11 ранени, сред тях и деца

Експлозии са били чути около 1:30 ч. местно време, след като украинските Военновъздушни сили предупредиха за приближаващи рояци от руски безпилотни апарати към града.

По информация на областния управител Олег Кипер, дронове са поразили жилищни сгради и хотел в Приморския район, където са избухнали пожари. Щети са нанесени и в районите Хаджибейски и Киевски, където също са ударени сгради и домове.

Ръководителят на местната военна администрация съобщи, че при атаката са ранени общо 11 души, сред които и две деца. Сигнализирано е и за запалени автомобили, както и за удари по складови помещения. Към момента пълният мащаб на разрушенията все още се изяснява.

Одеса остава една от честите цели на руски атаки, като Москва продължава да нанася удари по гражданска инфраструктура, включително жилищни райони и енергийни обекти.

В Одеска област живее една от най-големите български общности зад граница – над 150 000 души. В самия град Одеса живеят десетки хиляди българи, а най-големите компактни групи са в районите Болград, Измаил и Белгород-Днестровски.

Само няколко дни по-рано, на 24 април, друга атака с дронове по града порази жилищни сгради, при което загина семейна двойка, а други 15 души бяха ранени.

Ден по-късно – на 25 април – Русия извърши една от най-мащабните въздушни атаки срещу Украйна от началото на войната.

По данни на украинските власти най-малко 10 души са загинали, а поне 67 са били ранени в различни части на страната. Украинската противовъздушна отбрана е прехванала около 580 дрона и 30 ракети при атаката.