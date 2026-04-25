Смъртта на двама агенти на ЦРУ изостря тона между Мексико и САЩ

Източник: БГНЕС
Двама американски агенти загинаха в Мексико при инцидент след операция срещу наркотрафика. На пръв поглед това може да не е новина, но случаят е напът да изостри отношенията между двете страни. Мексиканските власти съобщиха, че загиналите са пребивавали незаконно в Мексико. Според вътрешното министерство единият е влязъл като турист, а другият – с дипломатически паспорт, но нито един от тях не е разполагал с необходимата акредитация, съобщава БТА, позовавайки се на CBS.
 

Случаят е от неделя и около него има много противоречия. Посланикът на САЩ в Мексико Роналд Джонсън определя жертвите като служители на посолството, докато американски медии твърдят, че са били агенти на ЦРУ. Мексиканските власти подчертават, че президентът Клаудия Шейнбаум не е била информирана за присъствието на чуждестранни агенти, действащи в страната.

 

Двамата американци и двама мексикански служители загинаха при катастрофа в Северно Мексико, след като автомобилът им, част от конвой, е излязъл от пътя и е паднал в пропаст. Те са участвали в акция срещу нелегални лаборатории за синтетични наркотици в щата Чиуауа, проведена след тримесечно разследване.

 

Първоначално местният прокурор заявява, че американците са били инструктори, ангажирани с обучение. По-късно обаче уточнява, че те са провеждали курс за работа с дронове и впоследствие сами са поискали да се присъединят към конвоя на мексикански полицаи, връщащи се от операцията.

 

Случаят вече се разследва от федералната прокуратура на Мексико за евентуални нарушения на националната сигурност. Шейнбаум подчертава, че всяка дейност на чужди служби в Мексико трябва да бъде съобразена със закона и изрично одобрена от властите.

 

Макар страната да засили сътрудничеството със САЩ в борбата срещу наркотрафика под натиск от администрацията на Доналд Тръмп, включително чрез екстрадиции на наркобосове, мексиканското правителство остава предпазливо към съвместни операции и предпочита взаимодействието да се ограничи основно до обмен на информация.

