Горски пожари бушуват в Япония. Хиляди са евакуирани

Източник: БГНЕС
Повече от 1000 пожарникари в Северна Япония вече четвърти ден се опитват да овладеят два мащабни горски пожара, съобщава Reuters. Огънят се е разпространил към населени места и е принудил властите да евакуират над 3000 души. Пожарите са обхванали около 730 хектара, което ги нарежда сред най-големите, регистрирани някога в страната.
 

Единият избухва в планински район, а другият достига до жилищни квартали в град Оцучи, префектура Ивате. Сложният терен, сухото време и силните ветрове значително затрудняват гасенето. Заради опасността са евакуирани 1541 домакинства – около една трета от населението на града.

 

Оцучи вече е преживявал тежък удар след цунамито през 2011 г., когато губи значителна част от жителите си. Местни хора споделят, че дори тогава районът не е бил засегнат от пожари, което прави сегашната ситуация още по-тревожна.

 

В гасенето участват и хеликоптери от различни префектури, както и японските сили за самоотбрана. По думите на доброволци огнищата непрекъснато се разпалват заради изсъхналата растителност, което налага непрекъснати усилия за овладяване.

 

До момента са повредени или унищожени осем сгради, но няма данни за жертви или ранени..

 

Макар Япония традиционно да не е силно засегната от горски пожари, през последните години те зачестяват заради климатичните промени. Горещото, сухо и ветровито време през пролетта създава условия за бързо разпространение на огъня. Според метеоролозите валежи в района не се очакват и през следващите дни, което допълнително усложнява ситуацията.

