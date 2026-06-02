Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че основният удар е бил насочен към столицата Киев. По данни на Държавната служба за извънредни ситуации шестима души са загинали, а 64 са ранени, сред които две деца. Най-малко 38 души остават в болница.

Тежки поражения има и в Днипро. Там загинаха 11 души, включително дете. Ранените са 37. Спасителните екипи продължават да издирват шестима души под руините на частично разрушена четириетажна жилищна сграда.















Над 650 дрона и десетки ракети



Според украинските военновъздушни сили Русия е изстреляла 73 крилати, балистични и хиперзвукови ракети, както и 656 ударни дрона.

Украинската противовъздушна отбрана е унищожила или прехванала 40 ракети и 602 дрона. Говорителят на военновъздушните сили Юрий Игнат съобщи, че за атаката са използвани и осем хиперзвукови ракети „Циркон“, изстреляни на две вълни.

Въпреки това 30 балистични ракети, три крилати ракети и 33 дрона са поразили 38 различни обекта на територията на Украйна.

Разрушения в Киев



В Киев бяха нанесени щети на множество жилищни сгради, търговски обекти и инфраструктурни съоръжения.

В Подолския район е пострадала девететажна жилищна сграда. В Соломянския район са повредени 15-етажен и 24-етажен блок. В Оболонския район паднали отломки от дрон предизвикаха пожар край детска градина и строителен обект.

Пожари избухнаха и на бензиностанции в районите Дарницки и Шевченковски, както и в търговски сгради в различни части на столицата.

Сериозно пострада и семейна поликлиника в квартал Теремки, която обслужва около 20 000 жители. Ръководителката на лечебното заведение Олеся Евлахович заяви, че сградата е в опасно състояние и съществува риск от срутване.

„Вътре има само тухли и развалини“, каза тя.

Удари и по други региони



Освен Киев и Днипро, удари бяха нанесени по Харковска, Николаевска, Запорожка, Полтавска, Сумска, Черниговска и Хмелницка област.

В Харков са били поразени няколко района на града. Повредени са жилищни сгради, автомобили и административни обекти. Ранени са най-малко десет души.

В Киевска област щети са нанесени в районите на Буча и Вишгород. Повредени са жилищни сгради, складове и други постройки.















Над 500 служители на Държавната служба за извънредни ситуации участваха в спасителните операции в цялата страна.

Зеленски поиска още системи Patriot



След атаката Зеленски отново призова Съединените щати да ускорят доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot.

„Ако Украйна не бъде защитена от балистични и други ракетни удари, тези атаки ще продължат. Европа също се нуждае от собствена противоракетна отбрана“, заяви украинският президент.

Той припомни, че украинското разузнаване е предупреждавало от дни за подготовката на нова мащабна руска атака.

Полша вдигна бойна авиация



По време на ударите Полша съобщи, че е вдигнала свои и съюзнически бойни самолети за защита на въздушното пространство на НАТО.

Атаката идва на фона на продължаващ дипломатически застой и засилени руски въздушни удари срещу украински градове. Само седмица по-рано Русия изстреля 90 ракети и 600 дрона срещу Киев и околностите му при една от най-тежките атаки през последната година.

Украинският външен министър Андрий Сибиха определи последните удари като пореден акт на терор.

„Москва губи на бойното поле. Никакъв брой ракети няма да промени това“, заяви той и призова западните съюзници да увеличат военната помощ и санкционния натиск срещу Русия.