Четвъртък, 16 Април 2026, 10:10
Най-малко 12 убити след масирани руски удари срещу Украйна

Най-малко 12 убити след масирани руски удари срещу Украйна
Източник: БГНЕС
Най-малко 12 души са загинали при масирани руски удари срещу Украйна, извършени през нощта, съобщават местните власти, цитирани от световните агенции. Атаките са били с ракети и дронове и са засегнали няколко големи града.
 

Най-тежко е пострадал южният пристанищен град Одеса, където при въздушните удари са загинали шестима души. В столицата Киев жертвите са най-малко четири, сред тях и 12-годишно дете. Други двама души са загинали в централния град Днипро.

 

При атаката срещу Днипро са били ранени и поне десет души, като една от пострадалите – 40-годишна жена – е в тежко състояние.

 

В Киев спасителни екипи са извадили дете изпод отломките на разрушена жилищна сграда в квартал Подилски. Ударите в столицата са ранили поне десет души, включително медицински служители. Пожари са избухнали и в района на Оболон, след като отломки от ракети са паднали върху сгради и автомобили.

 

Удар с дрон е нанесен и по североизточния град Харков, където са ранени възрастна жена на 77 години и мъж на 66 години.

 

От началото на войната Русия извършва почти всяка нощ масирани атаки с дронове срещу Украйна, като в последно време разширява ударите и през деня.

