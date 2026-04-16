Най-малко 12 убити след масирани руски удари срещу Украйна

Най-тежко е пострадал южният пристанищен град Одеса, където при въздушните удари са загинали шестима души. В столицата Киев жертвите са най-малко четири, сред тях и 12-годишно дете. Други двама души са загинали в централния град Днипро.

При атаката срещу Днипро са били ранени и поне десет души, като една от пострадалите – 40-годишна жена – е в тежко състояние.

В Киев спасителни екипи са извадили дете изпод отломките на разрушена жилищна сграда в квартал Подилски. Ударите в столицата са ранили поне десет души, включително медицински служители. Пожари са избухнали и в района на Оболон, след като отломки от ракети са паднали върху сгради и автомобили.

Удар с дрон е нанесен и по североизточния град Харков, където са ранени възрастна жена на 77 години и мъж на 66 години.

От началото на войната Русия извършва почти всяка нощ масирани атаки с дронове срещу Украйна, като в последно време разширява ударите и през деня.