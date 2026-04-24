2| 616 | НОВИНИ
Изложба показва живота на градската жена през комунизма
Обобщеният образ на градската жена от периода 1944 – 1989 г. ще бъде представен в експозицията „ТЯ, когато беше другарка. Градската жена през социализма“ в Регионалния исторически музей – София.
Изложбата ще бъде открита на 29 април от 18:00 ч. в сградата на музея на пл. „Бански“ 1. Ще бъдат показани вещи, оригинални документи, текстов, снимков и видео материал.
„Интересът към модата и грижата за външния вид, показани по-детайлно чрез интерактивна маса, са акцент в експозицията. Интересно допълнение е видеоматериалът, илюстриращ делниците и празниците на социалистическата жена“, разказват от екипа на РИМ-София.
Последвайте ни в Google News
Моля, подкрепете ни.
КОМЕНТАРИ
