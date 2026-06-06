Въпреки че британските власти са издали заповед за екстрадиция, Кралската прокуратура е приела тя да не бъде изпълнена, докато не приключат наказателните производства в Румъния.
Тейт пристигна в Москва заедно с брат си през седмицата, в която руските власти посрещнаха редица десни американски коментатори на икономически форум, сравняван от някои наблюдатели с руски вариант на Давос.
Адвокатът на британките Матю Джъри заяви, че бездействието на британските власти е довело до „изключителната ситуация“ Тейт да получи публична трибуна в Русия.
„С провала си да осигурят екстрадицията на Андрю Тейт британските власти подведоха както жените, които търсят справедливост, така и по-широките интереси на Великобритания“, заяви той, пише The Guardian.
Според него е особено притеснително, че Тейт посещава държава, която е смекчила наказанията за някои форми на домашно насилие, и използва платформата си, за да разпространява прокремълски послания пред милионите си последователи.
Една от жените, завели гражданския иск срещу него, заяви, че е „дълбоко разочароващо“ да вижда как Тейт продължава да пътува по света въпреки сериозните обвинения срещу него и действащата заповед за екстрадиция.
Подкрепа за Путин и критики към Запада
През последните години Андрю Тейт нееднократно е изразявал симпатии към руския президент Владимир Путин и е разпространявал послания, съвпадащи с официалните позиции на Кремъл.
В интервю с американския коментатор Тъкър Карлсън той дори благодари на Путин, че е „излекувал COVID“, след като Русия започна пълномащабната си война срещу Украйна.
Посещението на братята съвпадна и с ежегодния икономически форум в Санкт Петербург, на който тази година участваха американски консервативни фигури като Кандис Оуенс.
Какво казва защитата?
Самият Тейт заяви пред британски медии, че е посетил Русия, защото смята, че „сериозните държави трябва да бъдат приемани сериозно“.
„Искам да се срещам с хора, да видя как функционира страната, как живеят хората и да говоря въз основа на реален опит, а не от разстояние“, каза той.
Адвокатът му Андрю Форд подчерта, че Тейт е обект на текущи съдебни производства в Румъния и че според международните процедури те трябва да приключат преди евентуална екстрадиция във Великобритания.
По думите му Тейт е заявил, че доброволно ще се върне във Великобритания, за да се защити по обвиненията, след като румънските дела приключат.
От британското вътрешно министерство отказаха да потвърдят дали е отправяно официално искане за екстрадиция, като посочиха единствено, че заради продължаващото разследване в Румъния не е подходящо да коментират случая.
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Коментари 6
Ах , колко жалко е да си еврогей и евролибераст!
Тоя цървул знае само да се пери на тънкопишковци като него. Видяхме какъв бой яде от някакъв мангал, който не се е бил никога професионално. ВСЕКИ идиот се захласва по "традиционните" мурзилски ценности и после ходи ръка за ръка с козеебачите ахмати. Да си русофил е най-тежка форма на шизофрения.
Копейките вече не могат да се въздържат и на всеки пост ни занимават с латентния си хомосексуализъм.
Друго си е да си руски педераст, това звучи някак си гордо!
Защо се разхождал в Маскве. Че това е едно от убежищата на най-долната измет на планетата. Всъщност, единствения престъпник, който не се разхожда свободно в Москва е Путята. Тя се разхожда в дупка под земята.
Нормално е тоя убитак да се чуваства добре дошъл сред колеги изнасилвачи...
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