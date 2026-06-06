Въпреки че британските власти са издали заповед за екстрадиция, Кралската прокуратура е приела тя да не бъде изпълнена, докато не приключат наказателните производства в Румъния.

Тейт пристигна в Москва заедно с брат си през седмицата, в която руските власти посрещнаха редица десни американски коментатори на икономически форум, сравняван от някои наблюдатели с руски вариант на Давос.

Адвокатът на британките Матю Джъри заяви, че бездействието на британските власти е довело до „изключителната ситуация“ Тейт да получи публична трибуна в Русия.





„С провала си да осигурят екстрадицията на Андрю Тейт британските власти подведоха както жените, които търсят справедливост, така и по-широките интереси на Великобритания“, заяви той, пише The Guardian.

Според него е особено притеснително, че Тейт посещава държава, която е смекчила наказанията за някои форми на домашно насилие, и използва платформата си, за да разпространява прокремълски послания пред милионите си последователи.

Една от жените, завели гражданския иск срещу него, заяви, че е „дълбоко разочароващо“ да вижда как Тейт продължава да пътува по света въпреки сериозните обвинения срещу него и действащата заповед за екстрадиция.

Подкрепа за Путин и критики към Запада



През последните години Андрю Тейт нееднократно е изразявал симпатии към руския президент Владимир Путин и е разпространявал послания, съвпадащи с официалните позиции на Кремъл.

В интервю с американския коментатор Тъкър Карлсън той дори благодари на Путин, че е „излекувал COVID“, след като Русия започна пълномащабната си война срещу Украйна.

Посещението на братята съвпадна и с ежегодния икономически форум в Санкт Петербург, на който тази година участваха американски консервативни фигури като Кандис Оуенс.

Какво казва защитата?



Самият Тейт заяви пред британски медии, че е посетил Русия, защото смята, че „сериозните държави трябва да бъдат приемани сериозно“.

„Искам да се срещам с хора, да видя как функционира страната, как живеят хората и да говоря въз основа на реален опит, а не от разстояние“, каза той.

Адвокатът му Андрю Форд подчерта, че Тейт е обект на текущи съдебни производства в Румъния и че според международните процедури те трябва да приключат преди евентуална екстрадиция във Великобритания.





По думите му Тейт е заявил, че доброволно ще се върне във Великобритания, за да се защити по обвиненията, след като румънските дела приключат.

От британското вътрешно министерство отказаха да потвърдят дали е отправяно официално искане за екстрадиция, като посочиха единствено, че заради продължаващото разследване в Румъния не е подходящо да коментират случая.