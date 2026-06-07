Всякакви усилия на Кремъл да предотврати превантивно нов недостиг на бензин през 2026 г., подобен на този, с който Русия се сблъска през 2025 г., изглежда са се провалили.

Недостигът през 2025 г., за разлика от настоящия, възникна в края на лятото и началото на есента.

Русия вероятно ще се затрудни да се справи с недостига през тази година толкова ефективно, колкото го направи миналата година, предвид предстоящите месеци на високо лятно търсене.

Недостигът на бензин в окупираната Украйна води до дълги опашки на Кримския мост и на бензиностанциите в съседните руски територии.

Местни телевизионни канали от Краснодарския край и Крим съобщиха, че шофьори от окупирания Крим пътуват до бензиностанции в Темрюкския район, Краснодарски край, за да закупят бензин, на фона на продължаващия недостиг и ограниченията върху продажбите в Крим.

Местните канали и руският опозиционен източник "Астра" съобщиха за дълги опашки за преминаване по Керченския мост от кримската страна през целия ден на 6 юни.