Всякакви усилия на Кремъл да предотврати превантивно нов недостиг на бензин през 2026 г., подобен на този, с който Русия се сблъска през 2025 г., изглежда са се провалили.
Недостигът през 2025 г., за разлика от настоящия, възникна в края на лятото и началото на есента.
Русия вероятно ще се затрудни да се справи с недостига през тази година толкова ефективно, колкото го направи миналата година, предвид предстоящите месеци на високо лятно търсене.
Недостигът на бензин в окупираната Украйна води до дълги опашки на Кримския мост и на бензиностанциите в съседните руски територии.
Местни телевизионни канали от Краснодарския край и Крим съобщиха, че шофьори от окупирания Крим пътуват до бензиностанции в Темрюкския район, Краснодарски край, за да закупят бензин, на фона на продължаващия недостиг и ограниченията върху продажбите в Крим.
Местните канали и руският опозиционен източник "Астра" съобщиха за дълги опашки за преминаване по Керченския мост от кримската страна през целия ден на 6 юни.
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Коментари 34
Самая богатая держава в мире. Ха-ха-ха...
Това е пропаганда,няма такова нещо.Кремълският боклук искаше Украйна,а съсипа Русия.
Бензиностанцията с ракети остана без бензин... Нищо. Поне може да си остане Горна Волта с ракети...
Началото на края?
Берат плодовете от политиката на Путин.
Хуй искал,два нашел.
Вода газят, жадни ходят!
Нормално. Опять обосрались.
Бензиностанцията с ракети, свърши бензина. Ракети внася от Северна Корея.
Обаче най-страшното е, че тия по опашките се правят, че не разбират или наистина не разбират каква е първопричината за всичко това. А тя първопричината е Путин, който продължава да живее в измисления си свят.
Необятната руска робска душа, може да изтърпи неограничени несгоди и да умира безсмислено, в името на поредния кремълски идиот самодържец.
https://www.themoscowtimes.com/2024/07/08/black-market-database-of-leaked-info-lists-russian-wartime-emigres-agentstvo-a85638 Имайте милост към себе си, кадъра е от съвсем друго събитие. База данни на черния пазар с изтекла информация изброява руски емигранти от военно време Агентство 8 юли 2024 г.
*Коли чакат на опашка на пътя за контролно-пропускателния пункт Верхни Ларс на руско-грузинската граница.* Да не говорим пък, че източниците принадлежят на пропагандата на Лондонското сити, Урсулите, тоест Четвъртия райх, който ги потенцира и финансира.
Снимката е илюстративна, защото интернета е спрян.
Да бе, Специално ще пратят фотографи в кочината, да снимат разни кирливи ушанки. Глупав си Нига...
От Киев през Берлин, Брюксел чак до Лисабон опашки за бензин няма. ЕС се къпе в изобилие от руски нефт и газ. Скоро се очаква и руските танкове да зареждат оттам.
То руските танкове, кризата няма да ги хване, че останаха малко.
Къде ги тия танкове, копейка? А, чакай да се сетя: на скрап по украинските полета...
Хайде де. Пробвайте се.
Криза за бензин в Русия няма. Има затруднения. Но за сметка на това има предостатъчно Буревестници, Сармати и Орешници. Ще стигнат не само за Киев.
Разбира се, винаги когато нещо свършва, остава друго, а когато и то свърши, остава всемирната и бездънна простотия на пияните руски главанаци.
Спко, копейка. Сега затруднения, а след още няколко горящи рафинерии и кризата идва.
Сарматите прекрасно се взривяват при старт. Буревестника изби персонала и потопи платформата за изстрелвате, при опит за изваждане на потънала при предишен провал ракета. Орешник, в 30% от случаите удря руски позиции. В Украйна порази голо поле и частни гаражи. Тока, че повече Сармати, Буревестници и Орешници.
8 юли 2024 г. Надпис под снимката: Коли чакат на опашка на пътя за контролно-пропускателния пункт Верхний Ларс на руско-грузинската граница. Фрог, жалки сте.
Има достатъчно други пресни снимки из нета, но препдолагам не и в копейкаджийските групи.
Като има дайте да ги видим
Ако си толкова любопитен посещавай антикопейкаджийските ФБ групи като Капутин, Копейкин, Срещу руската дезинформация и пропаганда и прочие.
Та какво викате за руските танкове ? На скъпата ви Раша и останаха толкова "много" танкове , че не успя да събере и десетина за парада си !? Много танк , много нещо , само ,че от тях украинската металургия , ще работи поне три-четири годинки , че и повече..Че и БТР и много друга , руска железария даде фира по украинският фронт и ще има руска скрап на корем ! Най- натаковани са руските мародери ,които тръгнаха да изкупуват украинските имоти в Крим ! Сега пищят , като заклещени ,че трябва да се изнасят и са загубили парите си-Хак да им е !!!
Жабите от фрокнюзчето толкова са прегракнали от крякане да покажат колко антируски статии в секунда ще публикуват на ден, че даже не смеят да назоват и кой редактор, аджеба, е пуснал тази анонимна фалишва снимка и текст. Та, Гласът на жабата и Гласовете на поповите лъжички от харема му обитаващи украинското фрогнюз блато вече са прегракнали и не се чуват, защото са захапани от клюнове. Клюновете на Щъркелите.
От материала разбирам, че опашката започва от Москва и свършва в Камчатка. Само няколко хиляди километра.
Тута, рядом.
В моZква засега има само ограничения, но в Крим вечр го ядат дебелия.
Започваме от фейк снимка и след това развиваме темата
Да зареждат с одеколон, като са фенове на Путя
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