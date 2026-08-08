Основните държави в тази графа са Индия и Китай. Същите мита са предвидени и за страни, които помагат на Русия да заобиколи санкциите. Руският износ за САЩ ще бъде обект на мито от 500%.
Лични санкции, според закона, се налагат срещу Владимир Путин и всички членове на семейството му. Освен това в списъка влизат членовете на правителството и ръководството на правоохранителните органи. Също така санкциите се налагат на всички руски проекти за втечнен природен газ, енергийни проекти в Арктика, „флота в сянка“, кораби, които се използват за претоварване на морския петрол, газ и въглища, както и лица, продаващи танкери на Кремъл.
Освен това Централната банка на Руската федерация под „адските санкции“ попадат „Внешторгбанк“ (ВТБ) и "Газпромбанк".
И Путин, и държавните банки, и Централната банка на Руската федерация преди това бяха под санкции, но те бяха въведени от президентските изпълнителни укази, припомня Александър Колянд, старши изследовател в Центъра за анализ на европейската политика (CEPA). „Сега те получават статут на закон“, обяснява той. Така че, за да се отменят санкциите, ако бъдат приети, сега ще бъде в състояние само пред Конгреса.
Затягането на санкциите срещу Централната банка и държавните банки може да доведе до затваряне на долари и евро в брой в Русия, смята анализаторът на Freedom Finance Наталия Милчакова. „На вътрешния пазар може да има недостиг на парична валута, тъй като ще бъде почти невъзможно да се закупи законно от и чрез руски банки“, отбелязва тя.
Това може да принуди Централната банка да наложи ограничения върху закупуването на долари. Ако подобни санкции бъдат наложени от ЕС, както се очаква, тези ограничения ще засегнат сериозно и еврото, категорични са експерти.
Освен това санкциите могат сериозно да ограничат възможностите на Централната банка на Руската федерация и Министерството на финансите за операции на валутния пазар, смята още Милчакова.
За Централната банка ще бъде по-трудно да купува китайски юани, тъй като значителна част от тези придобивания все още се правят в долари. Изчисленията с руски износители и вносители от чуждестранни партньори също ще станат значително по-сложни. Това ще създаде огромни проблеми на Москва. Очаква се Китай от своя страна да спре валутни операции с Русия.
Това ще бъде първото значително увеличение на американския натиск върху Кремъл след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом за втори мандат. Санкциите са предназначени да доведат Владимир Путин до масата за преговори в момент, когато Украйна удря Русия с удари на дълги разстояния, показва способността да се обърне хода на войната, а Тръмп се затопля към Владимир Зеленски.
Законът залага санкциите на САЩ, наложени от президентските укази срещу Русия, което теоретично премахва възможността за премахване на ограниченията с удара на перото на Тръмп. В същото време документът делегира на президента правото да суспендира всякакви санкции по своя преценка, а също така му дава право да обяви търговска война на страни, които купуват петрол и газ в Русия или да му помогне да заобиколи санкциите.
„Законопроектът е предназначен да лиши Владимир Путин от доходи, за да финансира войната на Русия срещу Украйна“, описват авторите неговата цел.
Днес Путин гледа от Москва в очакване на санкциите срещу него. От Америка ние му казваме: Ти няма да победиш Украйна! В същото време изпращаме послание на украинците: Ние сме с вас!", - заяви по повод "адските санкции" конгресменът Ричард Блументал.
САЩ най-накрая ще се присъединят към последните европейски санкции срещу руския флот в сянка.
Санкциите ще бъдат отменени само ако Русия спре военните действия срещу Украйна.
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Коментари 26
Леле- мале! То какво излиза - досега се прилагат същите санкции, ама с укази на Тръмп! А сега - пак същите санкции, ама със закон! А освен това Тръмп може да ги отмени когато си поиска! Путин сигурно се е задавил от смях! Е, не е умрял от смях още! Слава на фашизираното корумпе Наркоманчик!
Не знам дали жужету се смее, ама на серьогите първото нещо, което им е на устата когато стане дума за преговори е да паднат санкциите...
Точно! "Санкциите не ни влияят", но първо условие за начало на преговори е "Санкциите да бъдат отменени" ХАХАХАХАХА
На джуджето му се е дръпнало говното...
Не Anti. Първото нещо, което им е на устата е целия Донбас, а вече и цяла Новорусия. Украйна - без излас на море също. И ще стане. Колкото и да не ти се иска.
Смени дрогата,ти си просто наркоман!!
ХАХАХАХАХАХАХАХАХА, ще стане, ще стане... до три дни, ХАХАХАХАХАХАХАХА
...простия човек се е развихрил. По путлерски...
Никой не им пречи на серьогитре да бълнуват и халюцинират от алкохолизъм.
Чудя се колко малоумен и с промит мозък трябва да си вече 5-та година да не вдяваш, че блатната кочина далеч не е "всемогучая" и "непобедимая"?
Путин може и да се смее, защото е ненормалник, но на ушанките им става все по-зле. като им спретнат нова мобилизация, ще се посерат от страх. Вече милион и половина са напуснали спешно страната, за да не станат пушечно месо. А бе защо на руските политици синовете не са на фронта? Не са ли патриоти? Например на пияндурника Медведев синчето? Може нашата Копейка да изпрати своето отроче да замести медведевото на фронта.
"Просто човек", сбъркал си. Просто идиот си.
На макро ниво санкциите вредят главно на запада.
Вие, блатните павиани, нямате ли си достатъчно проблеми, че сте се загрижили за Запада? Ако не бяхте стадо терористи, хомоси, педофили, наркомани и алкохолици, щяхте да будите съжаление.
Цвик, ти който си на микро ниво, разбирали ти чутурата от макро ниво? Много си тъп, ша знайш...
айрянчно е справочник по руZки опорки. Изрецитира поредната, макар и брадясала. Ти за Запада не се грижи ами гледайте копейките на кого ще се кланяте когато кочината пак опре до хуманитарни помощи.
Русия е като вечно пиян съсед по потник, който живее в разруха, но ти държи сметка защо твоят двор е подреден. Имат половин свят земя и всички ресурси на планетата, а не мога да направя един качествен хладилник или свестни пътища. Цял живот плашат света с ракети, защото няма с какво друго да се похвалят. Мразят Запада, но децата на министрите им живеят в Лондон, а народът им мечтае за немска кола и американски телефон. Велика сила със скъсани джобове и вечно сърдита, че никой не иска да живее в нейната мизерия.
За хладилници не знам, но ракетите им са добри - питайте нациститите....
Светла памет на Линдзи Греъм, но да не забравяме, че оранжевият клоун с памперсите имаше многократни възможности да наложи по-тежки санкции на руzzката педерация, но поради неясни причини не го правеше. Подозирам, че и сега ще търси варианти за отлагане и смекчаване.
И Байдън имаше възможност да ги направи, но дори и не опита,така,че стига клишета Тръмп ,приятел на Путин
Байдън ги изхвърли от системата SWIFT, преди това се говореше, че това е като ядрена война. Байдън даваше ПВО системи с охота, по-специално Пейтриът. Сравнението ти е ирелевантно. Не съм казал, че оранжевият клоун с памперсите е приятел изобщо на някого, а че ще бави и смекчава санкциите срещу блатните павиани. Дано греша, както ти за Байдън...
Чета тук как разни "специалисти" говорят, че на руското население не им пукало от санкциите........пълни глупости!!! Пука им и още как им пука!!! Да, там са свикнали да търпят всичко, но не до безкрайност, справка началото на миналия век!!! Така, че скоро ще се появят следващите болшевики, които ще изметат предишните такива с гръм и трясък!!! И, после всичко отначало........защото масата от населението няма да поумнее, и защото им е по-лесно някой друг да мисли вместо тях!!!
И аз предполагам, че "Великата Отечествена Гражданска Война" бързо се задава в оркския улус! Поддържам неприкосновен запас от пуканки, чипс и биричка, както и шампанско за налалото и за края! ;-))
Безценни идиоти сте евролиберастите! Че сте идиоти е напълно ясно. А сте безценни, защото крепите илюзията, че тъпотата и простотията могат да спасят света!
Явно парцуца от рано сутрин предизвиква философски размисли у копейките.
Че тъпотата и простотията могат да спасят света е веруюто на кремълските фашисти!!! По тази причина изолират народа си от интернет, и им предлагат само телевизия предоставяща само тяхната "истина"!!! А, иначе трактовката на Достоевски за думата "идиот" също е интересна!!!:):):):)
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