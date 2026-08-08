Основните държави в тази графа са Индия и Китай. Същите мита са предвидени и за страни, които помагат на Русия да заобиколи санкциите. Руският износ за САЩ ще бъде обект на мито от 500%.

Лични санкции, според закона, се налагат срещу Владимир Путин и всички членове на семейството му. Освен това в списъка влизат членовете на правителството и ръководството на правоохранителните органи. Също така санкциите се налагат на всички руски проекти за втечнен природен газ, енергийни проекти в Арктика, „флота в сянка“, кораби, които се използват за претоварване на морския петрол, газ и въглища, както и лица, продаващи танкери на Кремъл.

Освен това Централната банка на Руската федерация под „адските санкции“ попадат „Внешторгбанк“ (ВТБ) и "Газпромбанк".

И Путин, и държавните банки, и Централната банка на Руската федерация преди това бяха под санкции, но те бяха въведени от президентските изпълнителни укази, припомня Александър Колянд, старши изследовател в Центъра за анализ на европейската политика (CEPA). „Сега те получават статут на закон“, обяснява той. Така че, за да се отменят санкциите, ако бъдат приети, сега ще бъде в състояние само пред Конгреса.

Затягането на санкциите срещу Централната банка и държавните банки може да доведе до затваряне на долари и евро в брой в Русия, смята анализаторът на Freedom Finance Наталия Милчакова. „На вътрешния пазар може да има недостиг на парична валута, тъй като ще бъде почти невъзможно да се закупи законно от и чрез руски банки“, отбелязва тя.

Това може да принуди Централната банка да наложи ограничения върху закупуването на долари. Ако подобни санкции бъдат наложени от ЕС, както се очаква, тези ограничения ще засегнат сериозно и еврото, категорични са експерти.

Освен това санкциите могат сериозно да ограничат възможностите на Централната банка на Руската федерация и Министерството на финансите за операции на валутния пазар, смята още Милчакова.

За Централната банка ще бъде по-трудно да купува китайски юани, тъй като значителна част от тези придобивания все още се правят в долари. Изчисленията с руски износители и вносители от чуждестранни партньори също ще станат значително по-сложни. Това ще създаде огромни проблеми на Москва. Очаква се Китай от своя страна да спре валутни операции с Русия.

Това ще бъде първото значително увеличение на американския натиск върху Кремъл след завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом за втори мандат. Санкциите са предназначени да доведат Владимир Путин до масата за преговори в момент, когато Украйна удря Русия с удари на дълги разстояния, показва способността да се обърне хода на войната, а Тръмп се затопля към Владимир Зеленски.

Законът залага санкциите на САЩ, наложени от президентските укази срещу Русия, което теоретично премахва възможността за премахване на ограниченията с удара на перото на Тръмп. В същото време документът делегира на президента правото да суспендира всякакви санкции по своя преценка, а също така му дава право да обяви търговска война на страни, които купуват петрол и газ в Русия или да му помогне да заобиколи санкциите.

„Законопроектът е предназначен да лиши Владимир Путин от доходи, за да финансира войната на Русия срещу Украйна“, описват авторите неговата цел.

Днес Путин гледа от Москва в очакване на санкциите срещу него. От Америка ние му казваме: Ти няма да победиш Украйна! В същото време изпращаме послание на украинците: Ние сме с вас!", - заяви по повод "адските санкции" конгресменът Ричард Блументал.

САЩ най-накрая ще се присъединят към последните европейски санкции срещу руския флот в сянка.

Санкциите ще бъдат отменени само ако Русия спре военните действия срещу Украйна.