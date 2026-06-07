Казанлък за пореден път показа на света едно от най-емблематичните събития в България – традиционния розобер. Той се проведе в ранните сутрешни часове, когато ароматът на маслодайната роза е най-силен и пленяващ. Гостите станаха свидетели на автентичен ритуал, пресъздаден от розоберачки, облечени в традиционни народни носии. Под звуците на българския фолклор и сред безкрайните розови насаждения участниците имаха възможност лично да се включат в събирането на розовия цвят и да усетят магията на един от най-старите занаяти в региона, предаде БГНЕС.

Традиционният розобер е неразделна част от културното наследство на Казанлък и България. Той олицетворява уважението към природата, труда и поколенията, съхранили и предали традицията през вековете.