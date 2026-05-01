Петък, 01 Май 2026, 08:17
България отбелязва 150 години от Априлското въстание

Източник: БГНЕС
Днес България отбелязва 150 години от Априлското въстание. Очаква се годишнината да събере хиляди хора в Копривщица и Панагюрище – местата, останали завинаги символи на началото на въстаническите събития от 1876 г. В Копривщица традиционно се почита моментът, свързан с първия изстрел срещу Османската империя, който поставя началото на въстанието, превърнало се в крайъгълен камък на българската история.
 

Панагюрище, другият важен център на събитията, е домакин на многодневна програма, която включва шествия, исторически възстановки и тържествени ритуали.

 

Сред акцентите в програмата е историческа възстановка на площад „20-ти април“, озаглавена „Април 1876 – пламъкът, който не угасва“. Спектакълът пресъздава ключови моменти от въстанието чрез сцени, вдъхновени от спомени на съвременници. В него участват около 200 души от клубове „Традиция“ от цялата страна. Особено внимание е отделено на образа на Райна Княгиня и момента, в който тя преминава с въстаническото знаме.

 

Празничната програма включва още литийно шествие от Историческия музей, издигане на националния флаг и панихида в памет на загиналите. Вечерта преди основните събития се провежда и тържествена заря-проверка с участието на представителен гвардейски състав.

 

Честванията имат и силен символичен характер – според местната власт те са повод за национално обединение и припомняне на саможертвата на хората, които, макар и обикновени, оставят траен отпечатък в историята на България.

 

 

