България отбелязва 150 години от Априлското въстание

Панагюрище, другият важен център на събитията, е домакин на многодневна програма, която включва шествия, исторически възстановки и тържествени ритуали.

Сред акцентите в програмата е историческа възстановка на площад „20-ти април“, озаглавена „Април 1876 – пламъкът, който не угасва“. Спектакълът пресъздава ключови моменти от въстанието чрез сцени, вдъхновени от спомени на съвременници. В него участват около 200 души от клубове „Традиция“ от цялата страна. Особено внимание е отделено на образа на Райна Княгиня и момента, в който тя преминава с въстаническото знаме.

Празничната програма включва още литийно шествие от Историческия музей, издигане на националния флаг и панихида в памет на загиналите. Вечерта преди основните събития се провежда и тържествена заря-проверка с участието на представителен гвардейски състав.

Честванията имат и силен символичен характер – според местната власт те са повод за национално обединение и припомняне на саможертвата на хората, които, макар и обикновени, оставят траен отпечатък в историята на България.