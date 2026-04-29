Сряда, 29 Април 2026, 18:38
Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед

Подаръците в Белия дом – камбана на подводница, копие на писмо от 1785 г., буркан мед
По време на официалното си посещение във Вашингтон, британският суверен Чарлз III и кралица Камила размениха подаръци с президента на САЩ и първата дама. Сред символичните жестове бяха ценни исторически документи и автентични предмети от президентската резиденция.
 

На тържествен банкет, проведен в Белия дом, крал Чарлз поднесе специален подарък на президента Тръмп - камбана от подводницата "HMS Trump". Този плавателен съд, спуснат на вода през 1944 г., е участвал активно в операции в Тихия океан по време на Втората световна война. Според Би Би Си, монархът е подчертал, че този подарък представлява връзка между общото минало и "светлото бъдеще", което двете страни споделят. Бъкингамският дворец обяви, че този акт напомня на жеста на кралица Елизабет през 1976 г., символизиращ неразрушим съюз.


В допълнение към камбаната, британският крал подарил на президента рамкирана репродукция на дизайн от 1879 г. Става дума за дизайна на известното президентско бюро „Resolute“, което се намира в Овалния кабинет, и е изработено от дърво от едноименния британски кораб.


Президентът Тръмп отвърна на монарха, като му подари копие от историческо писмо от 1785 г. Писмото е написано от Джон Адамс, първият американски посланик в Лондон, до тогавашния държавен секретар Джон Джей. В него Адамс описва подробно топлото посрещане, което е получил от крал Джордж III в двореца „Сейнт Джеймс“.

 

Кралица Камила подари на Мелания уникална брошка, дело на британската художничка Фиона Рей, чиито бижута съчетават традиционно майсторство и съвременни дигитални технологии.

 

От друга страна, Мелания Тръмп подари на британската кралица комплект от шест сребърни лъжици от престижната къща „Тифани“, изработени в стил „Кинг Стърлинг“. Наред с този луксозен подарък, Камила получи и нещо напълно натурално - буркан с мед, събран от нов кошер, който наскоро беше инсталиран в имота на Белия дом.

