Реклама / Ads
Сряда, 29 Април 2026, 18:37
Frognews НОВИНИ И АНАЛИЗИ
0| 146 | НОВИНИ

Бюджет от 2 трилиона евро и една дилема: Накъде върви Европейският съюз

Редактор: Илияна Маринкова
Европейският съюз е на прага на една от най-тежките си вътрешни битки – не за политики, а за пари. Гласуването в Европейски парламент за бюджет над €2 трилиона за периода 2028–2034 отприщи остър конфликт между евродепутатите и водещите икономики в блока, начело с Германия. Сблъсъкът не е просто технически. Той разкрива дълбоко разделение за това каква трябва да бъде ролята на ЕС в един все по-нестабилен свят.
 

С голямо мнозинство евродепутатите поискаха три ключови неща: по-голям бюджет, повече средства за конкретни политики и нови общоевропейски данъци върху технологични гиганти като Amazon и Google.

 

Предложението надгражда плана на Европейска комисия, който вече предвижда почти €2 трилиона разходи, включително средства за връщане на общия дълг от пандемията. Ако исканията на Парламента бъдат приети, бюджетът ще надхвърли психологическата граница от €2 трилиона – без да се броят дълговите плащания, пише Politico.

 

Аргументът на евродепутатите е ясен: ЕС не може да отговори на новите геополитически реалности – войни, икономическа конкуренция и енергийна несигурност – със „стар“ бюджет.







Германия казва „не“


Отговорът на Берлин и т.нар. „пестеливи“ държави е също толкова категоричен – „не“ на всичко. Канцлерът Фридрих Мерц отхвърли още предложението на Комисията като прекалено голямо. Аргументът: в момент, когато държавите режат разходи у дома, увеличаването на бюджета на ЕС изглежда политически трудно защитимо.

 

Германия не е просто един от участниците – тя финансира около една четвърт от бюджета на Съюза. Това ѝ дава решаваща тежест в преговорите и обяснява защо позицията ѝ е толкова твърда.


Стар модел срещу нови реалности


Зад финансовия спор стои по-дълбок конфликт. Критиците от северните държави твърдят, че Парламентът продължава да защитава „бюджет на XX век“ – с големи субсидии за земеделие и регионално развитие.

 

От другата страна са страни като Полша, Испания и Италия, които настояват за силен бюджет с щедро финансиране – както за традиционни политики, така и за нови приоритети като отбрана и индустрия.

 

Това е класически сблъсък: нетни донори срещу нетни получатели, но вече пречупен през нова геополитическа реалност.


Данъците – новото бойно поле


Един от най-спорните елементи са т.нар. „собствени ресурси“ – нови данъци на ниво ЕС. Парламентът предлага облагане на технологични компании, криптосектора и онлайн хазарта. Целта е проста: бюджетът да расте, без държавите да плащат повече.







Комисията вече предложи пакет от данъци – върху въглеродни емисии, внос, корпоративни печалби и други – с потенциал да носят около €65 млрд. годишно. Но повечето от тези идеи срещат сериозна съпротива от правителствата.

 

И все пак има пробив: лидерите на ЕС възложиха на Комисията да проучи тези предложения. Това показва, че темата няма да изчезне.


Спорът за дълга


Друг ключов въпрос е как да се изплати общият дълг, натрупан по време на пандемията. Франция, водена от Еманюел Макрон, настоява за отлагане на плащанията, за да се освободи фискално пространство. Германия е против.

 

Това противопоставяне може да се окаже решаващо, защото засяга не само бюджета, а и финансовата философия на ЕС – дисциплина срещу гъвкавост.


Решаващата година: 2026


Преговорите тепърва навлизат в най-напрегнатата си фаза. Неофициалният краен срок е срещата на върха през декември 2026 г.

 

Дотогава ще се води класическа брюкселска игра на компромиси – „даване и вземане“. Но този път залогът е по-голям от обикновено.


Какво всъщност е заложено

ози бюджет не е просто счетоводен план. Той е стратегически избор за посоката на Европа през следващото десетилетие.

 

От него зависи дали Европейският съюз ще може да изгради по-силна собствена отбрана, да настигне икономическото и технологичното предимство на САЩ и Китай и да запази баланса между богатите и по-бедните държави членки.

 

Именно затова сблъсъкът е толкова остър – защото не става дума само за числа, а за визия.

 

В крайна сметка, спорът за над €2 трилиона е спор за това каква Европа искаме да видим: по-силна и обединена или по-предпазлива и разпокъсана.

f Сподели t Tweet Последвайте ни в Google News
Реклама / Ads
Уважаеми читатели, разчитаме на Вашата подкрепа и съпричастност да продължим да правим журналистически разследвания.

Моля, подкрепете ни. Donate now Visa Mastercard Visa-electron Maestro PayPal Epay
Реклама / Ads
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ

Реклама / Ads
Реклама / Ads
Реклама / Ads
ЗА НАС| КОНТАКТИ| РЕКЛАМА | Политика за поверителност
 